V průběhu kvalifikace jsme se trápili, přiznal Hamilton

Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez byl blízko své první pole position ve F1. Závěrečným pokusem jej ale překonal Hamilton, ještě rychlejší čas ale zajel Verstappen.

„Dnes jsem do toho dal všechno. V průběhu kvalifikace jsem se trochu trápil. Myslím, že od Q1 jsme se trochu propadli,“ řekl Hamilton po kvalifikaci.

„A tihle kluci (Red Bull) dnes byli v průběhu kvalifikace neuvěřitelně rychlí. Já jsem se svým posledním kolem ale spokojen. Samozřejmě jsou tu vždy místa, kde se dá zlepšit, myslím ale, že to dnes bylo z naší strany všechno. Pro zítra jsme v dobré pozici a snad to bude dobrý závod do první zatáčky.“

Bottase srazí penalizace

Hamilton se v neděli na roštu ocitne v sevření dvou Red Bullů, a hlavně bez pomoci svého týmového kolegy z Mercedesu Valtteriho Bottase. Fin v kvalifikaci zajel čtvrtý čas, ale kvůli nasazení nadlimitního počtu komponent pohonné jednotky klesne na roštu až na deváté místo.