V příštím roce se musím zlepšit, přiznává Vettel

Vettel se letos z vítězství radoval jen jednou v Japonsku. Na Suzuce, stejně jako v Kanadě, navíc startoval z pole position. To však pro něj byla letošní maxima. Na stupně vítězů se dostal ještě osmkrát.

„Neměli jsme rok, v jaký jsme doufali, tečka. Myslím, že důvody jsou zřejmé a teď musíme zajistit, že se z nich poučíme,“ řekl Vettel po posledním závodu sezóny.

„Jako tým musíme podávat lepší výkony. Z osobního pohledu si myslím, že si musím vést lépe a dokážu to. Z mého pohledu to nebyl dobrý rok,“ přiznává.

„Nemyslím si, že to bylo tak špatné, jak to vypadá. Byla tam spousta drobností vedoucích k velmi šedému obrázku na konci, já se ale nejdříve musím podívat na sebe. Když mám být upřímný, vím, že dokážu být lepší, a to bude cílem pro příští rok. Musíme udělat krok vpřed a snad budeme mít silnější balíček a budeme schopni bojovat s Mercedesem a Red Bullem.“

Leclerc zůstal třetí, Ferrari dostalo pokutu

Třetím místem zakončil svůj první rok v barvách Ferrari Charles Leclerc. Ferrari bylo předvoláno před sportovní komisaře za to, že před startem závodu v Abú Dhabí byl v Leclercově voze „výrazný rozdíl“ v množství paliva oproti tomu, jaké avizoval tým.

Po závodě sportovní komisaři za tento prohřešek potrestali Ferrari pokutou ve výši 50 tisíc eur. Leclerc si třetí místo ze závodu ponechal.

„Bylo to zrádné. Nejsme dostatečně rychlí. Jsem rád, že jsem zakončil sezónu umístěním na stupních vítězů. Pro mě osobně to byla skvělá sezóna. Je to poprvé, co jsem ve formuli 1 bojovat o stupně vítězů, poprvé jsem vyhrál, získal první pole position,“ hodnotí Leclerc.

„Když se podíváte na celý obrázek, mohli jsme si vést lépe. Plně se již soustředím na rok 2020, abych už neudělal stejné chyby a jsem si jistý, že to bude lepší sezóna.“

Leclerc také nerozumí tomu, proč Ferrari po slibném začátku závodu postupně rychlostně ztrácí.

„V prvních kolech vypadáme být celkem rychlí, pak se ale více trápíme s opotřebením pneumatik, musíme to trochu více pochopit. Teď na to nemám odpověď a je těžké na to najít odpověď od začátku sezóny. Teď máme více času na analýzu všech těchto dat a snad se v roce 2020 vrátíme silnější.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene