V příštím roce mohou podle Mekiese překvapit i týmy ze středu pole

„Na rozdíl od toho, abychom si řekli ‚ouha, mění se a, b, c, d, e, f‘, se brzy ukázalo, že jde o čistý list papíru. Díváme se na to takhle jako tým i jako sport,“ řekl Laurent Mekies pro RaceFans o změnách pravidel.

Všechny týmy si podle něj uvědomují rozsah příležitostí, které nová pravidla přinášejí.

„Všichni jsme si toho vědomi, ať už jsme vpředu, nebo vzadu, jsme si vědomi, že dojde ke změnám. V minulosti došlo k mnoha změnám pravidel, zásadním změnám pravidel, i když možná ne takového rozsahu. Ale víme, že existuje skutečný potenciál pro změnu pořadí na startovním roštu.“

Aerodynamická pravidla pro rok 2022 radikálním způsobem mění proudění vzduchu kolem vozu a vrací přítlak pod podlahu s ground effectem.

„Pokud jde o největší výzvu, určitě to budou v počáteční fázi aerodynamické předpisy a způsob, jakým je dostaneme do interakce se zavěšením. To jsou pravděpodobně dva největší faktory spolu s pneumatikami.“

Kromě samotných vozů se změní také pneumatiky. Nově budou 18palcové.

„Nemyslím si, že to bude všechno o výkonu pneumatik, ale bude to kombinace konceptu vozu, nových pravidel, aerodynamických pravidel, jak budou vzájemně interagovat s pneumatikami a o tom, aby to všechno fungovalo.“

„Myslím, že se dočkáme překvapení. Existuje potenciál vidět překvapení i od týmů ve středu pole. Pro všechny je to příležitost i riziko.“