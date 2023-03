V příštích závodech budeme mít lepší tempo, věří Russell

Pilot Mercedesu George Russell po mírném zlepšení v Saúdské Arábii věří, že by jeho tým mohl být v následujících závodech ještě o něco silnější.

Mercedes nezačal sezonu zrovna pozitivně. Po dvou závodech nemá na svém kontě ani jedno pódiové umístění, což německý tým naposledy zažil v roce 2012.

Kvůli neuspokojivé formě nového vozu s označením W14 šéf stáje Toto Wolff ještě během úvodního závodního víkendu sezony v Bahrajnu prohlásil, že tým bude muset nejen zásadním způsobem přepracovat letošní monopost, ale změnit i jeho koncept.

Během druhého podniku sezony 2023 v Saúdské Arábii nicméně Mercedes předvedl o něco kvalitnější výkon.

Nejprve se George Russell dokázal s vozem W14 kvalifikovat do druhé řady, což Brit okomentoval tak, že jeho tým udělal za týden větší výkonnostní posun než před tím za celý měsíc. Po závodě se pak Russell po dočasné penalizaci Fernanda Alonsa dokonce chvíli těšil ze třetího místa, ale nakonec se musel spokojit se čtvrtou pozicí. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton dokončil velkou cenu jen o místo hůře.

„Rozhodně jsme udělali krok správným směrem,“ řekl podle Autosportu Russell.

„Myslím, že jsme především skutečně maximálně využili potenciál vozu,“ uvedl Brit s tím, že ho potěšil především kvalifikační výkon.

„Za čtvrté místo jsem byl rád. Bavilo mě být vpředu. Auto se chovalo dobře. Navíc víme, že v sobě máme pro příští závody více výkonu,“ prohlásil Russell, který již vyhlíží další zlepšení. To by podle něj mohlo přijít po návratu F1 do Evropy.

„Možná v Imole. Mohli bychom nějaké novinky nasadit i dříve, ale na městských tratích jste v tomto ohledu opatrní. Vzhledem k chybám, které jsme udělali, nebudeme spěchat až do chvíle, kdy si budeme na 120 procent jistí," vysvětlil vítěz loňské Velké ceny São Paula.

„Letos chceme vyhrávat závody. Samozřejmě bychom rádi bojovali o titul, ale Red Bull zkrátka odvádí vynikající práci. Náskok, který mají před zbytkem pole, je větší, než jsme v posledních letech ve formuli 1 viděli,“ dodal Russell.