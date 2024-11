V příští sezoně očekáváme tuhý boj, říká technický ředitel Red Bullu Waché

Přestože se v příštím roce nebudou zásadněji měnit technická pravidla, Red Bull, coby tým obhájce jezdeckého titulu Maxe Verstappena, do něj podle svého technického ředitele Pierra Wachého nebude vstupovat zrovna sebevědomě.

Red Bull se letos po skvělém vstupu do sezony potýkal s velkým poklesem výkonnosti, a i když se mu nakonec podařilo některé potíže vyřešit, stále tým není tak konkurenceschopný, jak by si představoval.

„Myslím, že jsme spokojeni s tím, co jsme narychlo vyřešili. Ohledně roku 2025 mám však pochyby. Nejsem si jistý, protože si myslím, že ostatní jsou velmi rychlí. Bude to po celý rok boj,“ nechal se slyšet Waché, kterého cituje Autosport.

Francouzský inženýr však zároveň určitou nejistotu nevidí jako slabost.

„Pokud máte v tomto sportu sebejistotu, jste mrtví. Musíte tvrdě pracovat. Všichni tvrdě pracují. Máme nedostatek sebedůvěry, protože když ji máte, usnete, nepracujete a pak nemáte výkon,“ přiblížil svůj přístup Waché, který zároveň přiznal, že Red Bull překvapila letošní velmi silná forma na začátku sezony.

„Neumím to vysvětlit! Nebylo to tak, že bychom odvedli lepší práci. Spíš to bylo tak, že ostatní odvedli v určitých obdobích špatnou práci. McLaren začal v této sezoně (podávat dobré výkony, pozn. red.) pozdě, což není naše chyba. Naše auto se příliš nezměnilo. V absolutních číslech zůstává stejné. Musíme se ale zlepšit, protože ostatní zrychlili,“ uvedl dále technický ředitel, podle kterého byla pro Red Bull velkým budíčkem VC Itálie.

„Myslím, že Monza byla pro nás klíčovým bodem a určitým probuzením. Ukázalo to na nějaký problém na autě, který jsme předtím neviděli... respektive viděli, ale spíše jen odhadovali. Působivé je spíše to, jak tým zareagoval, aby tento problém odstranil nebo zmírnil. A už v Austinu jsme nasadili upgrade, po kterém i Max říkal, že se auto zlepšilo,“ poznamenal Waché.

K cílům pro nadcházející vůz Red Bullu pro sezonu 2025 pak dodal:

„Je zřejmé, že chceme mít auto, které jede slušně na více typech tratí...Jde tedy o zrychlení v pomalých zatáčkách a na rovinkách.“