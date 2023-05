V přechodných podmínkách jsem se v Monaku snažil učit od Verstappena, přiznal Piastri

Oscar Piastri si z Monaka odvezl jeden bod za desáté místo. Vedle toho se podle svých slov stačil učit od Maxe Verstappena poté, co jej Nizozemec předjel o jedno kolo.

Nováček Oscar Piastri podal v Monaku další solidní výkon, když se i v těžkých podmínkách dokázal vyvarovat větších chyb a dojel si pro jeden bod za desátou příčku. Australan tak skončil pouze o jednu pozici níže než jeho zkušenější týmový kolega z McLarenu Lando Norris.

Piastri po dojezdu přiznal, že monacká Grand Prix pro něj představovala dosud nejtěžší zkoušku v rámci jeho krátké kariéry v F1.

Rozpovídal se rovněž o tom, jak využil toho, že ho o jedno kolo předjel lídr závodu Max Verstappen. Mohl od něj totiž okoukat, jak se jezdí s vozem F1 v situaci, kdy začíná pršet a stále se jede na pneumatikách do sucha.

„Mít Maxe přímo před sebou bylo vlastně docela užitečné, protože to bylo poprvé, co jsem jel na slickách na deštivé trati ve voze F1,“ uvedl Piastri, kterého citoval Autosport.

„Když pršelo a já měl stále obuty slicky, byl jsem pochopitelně velmi opatrný. Na druhou stranu jsem se Verstappena dokázal docela dobře držet. Dokonce i poté, co jsme přezuli na „intermediálky“ (pneumatiky do přechodných podmínek, pozn. red.), jsem se ho držel. Až když trať trochu oschla, tak se dostal více do pohody a byl o dost rychlejší,“ popsal nejmladší jezdec současného jezdeckého pole F1.