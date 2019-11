V Praze startuje třetí ročník Racing Expa. Dorazí Enge, Král i Šonka

Na své si v Letňanech přijdou i fanoušci monopostů, v areálu výstaviště je totiž mimo jiné vystavena formule 4 mladého českého pilota Václava Šafáře, který nedávno reprezentoval Českou republiku na FIA Motorsport Games v Římě.

Velkou část výstavní plochy zabírá roudnický tým Buggyra Racing, který o minulém víkendu na mosteckém Autodromu akcí The Most Buggyra Speed Festival oslavil padesát let od svého založení. Buggyra do Prahy přivezla techniku pro Dakar i pro okruhy a mezi vystavované novinky patří speciál Can-Am pro dakarskou kategorii Side by Side, se kterým příští ročník slavné soutěže absolvuje legendární Josef Macháček.

O formuli 1 si budou moci návštěvníci výstavy promluvit v sobotu s Josefem Králem nebo s Tomášem Engem. Obě osobnosti českého motorsportu dorazí do Letňan na besedu s fanoušky, Král navíc jako čerstvý šampion vytrvalostního seriálu 24H Series.

Nedělní program výstavy okoření bývalý armádní pilot a šampion seriálu Red Bull Air Race Martin Šonka.

K Racing Expu je opět přidružená i druhá výstava Classic Expo, která návštěvníky může nalákat třeba na legendární vůz Lancia Stratos HF, který dominoval světové rally v sedmdesátých letech minulého století.

Veškeré informace o otevírací době výstaviště, programu a vstupenkách naleznete na webových stránkách www.racingexpo.cz

Foto: Racing Expo