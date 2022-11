V posledním závodě bodovali oba piloti McLarenu, Ricciardo se rozloučil devátým místem

McLaren zakončil letošní sezónu formule 1 s oběma vozy v bodované desítce. Lando Norris dojel ve Velké ceně Abú Dhabí na šestém a Daniel Ricciardo ve svém posledním závodě za britský tým na devátém místě.

Norris navíc zajel také nejrychlejší kolo a připsal si ještě jeden bod. V celkovém pořadí jezdců obsadil sedmé místo.

„Šesté místo a nejrychlejší kolo, skvělý způsob zakončení sezóny. Byl to těžký závod. Nebyl jsem daleko od toho, aby mě na konci předjeli, načasovali jsme to ale dobře,“ řekl Norris.

„Vždy jsme se potýkali trochu více s opotřebením, obzvlášť na okruhu, který je náročný na přední pneumatiky, věděli jsme proto, že to bude těžké. Snažil jsem se vybudovat si náskok, věděl jsem, že to bude potřeba, a dojel jsem šestý a Daniel devátý.

„Dobrý výsledek s dvěma vozy na bodech a skvělý způsob zakončení sezóny. Jsem velmi šťastný, tým odvedl skvělou práci.“

Ricciardo měl problém s pneumatikami

Daniel Ricciardo dojel devátý a bodoval v sedmém závodě v letošní sezóně. V celkovém pořadí skončil jedenáctý.

„Jsem opravdu rád, že jsem ve svém posledním závodě za McLaren získal nějaké body. Cítil jsem, že s mou rychlostí jsem odvedl nejlepší možnou práci. Měl jsem problém udržet přední pneumatiky naživu,“ řekl Ricciardo.

„Bránil jsem, když to šlo. Předjížděl jsem, když to šlo, z tohoto pohledu jsem docela spokojen. Vettel mě v závěru dohnal celkem rychle. Když jsem se ho snažil udržet za sebou, myslím, že jsem zničil svoje pneumatiky, jsem ale rád, že jsem to udržel a získal body. Byl to dobrý závěr sezóny.“

Australan také poděkoval McLarenu za uplynulé dvě sezóny. Od příštího roku jej nahradí jeho krajan Oscar Piastri, loňský šampion formule 2.

„Velké díky celému týmu, po konci závodu umístili na ceduli pěkný vzkaz, vážím si toho. Měli jsme dobré i špatné chvíle, závodění vedle Landa jsem si ale užil a snad je na mě McLaren hrdý,“ řekl Ricciardo.

„Děkuji všem, kteří mě dosud podporovali, papájové armádě a všem na trati a ve Wokingu, nedokážu vám dostatečně poděkovat. Možná to byl můj poslední závod za McLaren, ale těším se na to, co přijde příště. Do příští sezóny přeji týmu jen to nejlepší.“