Minulý týden přinesla italská média informaci, že Sainz podepsal smlouvu s Mercedesem a to ve formátu 1+1 (roční smlouva s opcí na rok 2026). Podle Racingnews365 je to pravda jen částečně – formát smlouvy sedí, Sainz s Mercedesem jedná, ale k podpisu nedošlo.

Krátká smlouva by dala oběma stranám větší flexibilitu. Mercedes by mohl v budoucnu angažovat Antonelliho, Sainz zase přestoupit k Audi.

Stále jde ale jen o spekulace. Sainz by mohl potenciálně zamířit také k Red Bullu, nebo k Williamsu či Sauberu (Audi).

Vítěz Velké ceny Austrálie byl v Číně samozřejmě na svou situaci dotazován.

„Určitě jsou mé nejlepší možnosti stále otevřené, což považuji za pozitivní a je to něco, co samozřejmě vyžaduje trochu času, vzhledem k situaci na trhu. Bude trvat nějaký čas, než se všichni rozhodnou a učiní svá rozhodnutí, ale dobré možnosti jsou stále otevřené,“ řekl Sainz.

„V posledních týdnech nedošlo k žádnému pokroku, takže vás nemám o čem informovat.

Čím dříve se dostanete k nějakému bodu, čím dříve se vše vyvine, tím lépe, protože zároveň nejde o to, že by to mělo vliv na mé letošní výkony, ale čím dříve to dostanete z hlavy, tím lépe.“

„Ale chce to čas a vyžaduje to nějaké rozhodnutí, takže teď je čas nechat tomu volný průběh a uvidíme.“

„Myslím, že záleží na tom, co vám nabídnou a jaký projekt vám nabídnou. Jako jezdec se vždy budu snažit hledat nejrychlejší dostupnou možnost, zvláště ve formě, v jaké jsem, si myslím, že pokud dostanu správné auto a správný tým, mohu vyhrávat závody a dostat se na stupně vítězů, což letos dokazuji.“

Sainz naznačuje, že vzhledem k obrovské změně předpisů považuje „rok 2026 tak trochu za hod mincí“. Nikdo totiž podle něj neví, jak na tom kdo bude třeba s motorem.

„Pokud někdo vyhraje v roce 2026, nebude to podle mého názoru díky chytrému rozhodnutí, ale proto, že jste prostě na správném místě a ve správný čas.“

„Co se týče roku 2025, určitě můj názor je, že s úrovní, kterou předvádím a kterou teď jezdím, by pro mě samozřejmě bylo velmi lákavé sedět v konkurenceschopném autě. Ale opět to nezávisí na mně a musím si počkat.“