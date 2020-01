V poslední zatáčce v Zandvoortu se pojede s otevřeným DRS

Při pohledu na okruh v Zandvoortu mají mnozí fanoušci obavy, že uvidíme nudný závod. Okruh není „to pravé“ pro monoposty F1.

Ve snaze vylepšit okruh a předjíždění na něm se spojily nejchytřejší mozky formule 1. Jednou ze základních snah bylo prodloužit rovinky, které v Zandvoortu nejsou zrovna dlouhé – jediná významnější rovinka je ta cílová.

Problém je, že okruh obklopuje národní park a písečné duny jsou chráněné.

Motorsport.com přinesl rozhovor s Craigem Wilsonem. Bývalý inženýr Mercedesu a Williamsu pracuje pro F1 jako šéf oddělení, které pomáhá vytvářet a testovat návrhy okruhů. Wilson a jeho tým simulovali a rozvinuli myšlenku, se kterou přišel zesnulý Charlie Whiting.

„Prošli jsme mnoha iteracemi a přemýšleli, jak můžeme změnit několik posledních zatáček, abychom mohli efektivně prodloužit rovinku, nebo získat více času a vzdálenosti, ve které se pojede na plný plyn. Prošli jsme asi 14 nebo 15 různých řešení,“ řekl Wilson.

Inženýři se nakonec zamysleli nad tím, jaká úroveň klopení by byla nutná, aby bylo možné mít DRS otevřené v poslední zatáčce a ne až za ní. Díky tomu by se pak mohlo vytvořit více možností na předjetí v první zatáčce.

„Posoudil jsem to dvěma různými metodami, pokud jde o stabilitu auta a aerodynamickou ztrátu a vypadá to, že to může fungovat,“ vysvětluje Wilson.

F1 následně situaci konzultovala s lidmi na okruhu. „Chlapi z Zandvoortu odešli, promluvili s několika lidmi a vrátili se a řekli: ‚Jo, můžeme to udělat, myslíme si, že to dokážeme, a my bychom o to měli velký zájem.‛“

Poslední zatáčka Arie Luyendyk tak nakonec bude klopená o 32 %, což je ekvivalent 18 stupňů a jezdci ji projedou s otevřeným DRS.

Na druhou stranu to bude velká výzva z hlediska zatížení pneumatik.