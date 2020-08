V Portimão stihnou před závodem položit nový povrch

Mezinárodní okruh Algarve letos získal nejvyšší stupeň licence FIA, což znamená, že může hostit závody formule 1. A nejen, že může, také bude. Velká cena Portugalska je naplánována na 25. října. Do té doby je ještě spousta času. Místní chtějí na konci léta položit nový povrch.

Jakmile bude povrch hotový, navštíví okruh v polovině září ředitel Michael Masi na tradiční inspekci.

Pro Pirelli to bude velká výzva. Nejen kvůli charakteristice okruhu ale právě také kvůli povrchu. Asfalt na okruhu Algarve je velmi drsný. Nový povrch je ale vždy jiný, což Pirelli také nepomůže. Očekává se však, že nový povrch bude mít větší přilnavost.

„Cílem je mít asfalt, který je podobný tomu, který máme nyní, ale víme, že nový asfalt je vždy odlišný od starého,“ řekl Mario Isola pro Motorsport.com. Pirelli chce nominovat tři nejtvrdší směsi.

Kromě Algarve čekají týmy a Pirelli i další staronové a nové okruhy. Do Mugella, které má být na pneumatiky náročný, přiveze Pirelli také nejtvrdší směsi. U Imoly budou pneumatiky měkčí. Mělo by jít o C2, C3 a C4. Pirelli okruh zná díky závodům GT.

Pro týmy je dalším problémem to, že jde o dvoudenní akci, takže bude méně času pro tréninky. „A to přináší další úroveň nepředvídatelnosti, která by mohla být dobrá pro show, ale inženýrům to určitě způsobuje bolest hlavy,“ řekl Isola.

Nürburgring Pirelli zná, i když je to už 7 let. Očekává se také chladné počasí, takže se Pirelli chystá nasadit C2, C3 a C4.