V paddocku se spekuluje, že by Christian Horner mohl zamířit ke Cadillacu

V paddocku se šíří spekulace nebo možná jen úvahy, že by Christian Horner mohl zamířit ke Cadillacu.
Je to něco málo přes měsíc, co byl Christian Horner vyhozen z Red Bullu. Vrátí se někdy do F1? Je to poměrně dost reálné. Horner na podzim oslaví 52. narozeniny a nejspíše není ten typ člověka, který by chtěl odejít do předčasného důchodu a užívat si čas s rodinou.
Horner byl krátce před koncem u Red Bullu spojován s Ferrari. Pravděpodobnost, že by zamířil do Maranella, je ale velmi malá. Ještě více klesla poté, co Ferrari prodloužilo smlouvu s Frédéricem Vasseurem.
Teoreticky by mohl šéfa hledat Alpine. U ostatních týmů to na změnu v nejbližších měsících nevypadá – a to i kvůli velkým změnám pravidel v příštím roce.
Je zde ale jeden tým, na který není příliš vidět – a tím je Cadillac. Jeho šéfem je Graeme Lowdon, ale zkušenostmi Hornera by General Motors určitě nepohrdl. Podle Auto Motor und Sport se už paddockem šíří spekulace, že by Horner mohl zamířit právě k americkému týmu.
Zatím jsou to jen spekulace a možná jen úvahy. Pokud by ale Horner opravdu zamířil ke Cadillacu, mohl by se tam potkat se Sergiem Pérezem. Mexičan má být údajně potvrzen už krátce po letní přestávce. Šlo by o paradox, protože konec Péreze byl možná jeden z důvodů konce Hornera. Vloni s Pérezem tým podepsal smlouvu, ale na konci roku ho vyplatil. Po příchodu Lawsona, respektive Cunody ale ke zlepšení nedošlo – spíše naopak.