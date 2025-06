V paddocku se šíří fáma, že se Alonso může vrátit do Alpine

Všude dobře, doma nejlépe. Mohl by se Fernando Alonso vrátit do Enstone?

Francu Colapintovi se zatím příliš nedaří. Když Alpine oznámil, že nahradí Jacka Doohana, bylo uvedeno, že tým po pěti závodech situaci vyhodnotí. Argentinský mladík by tak měl mít před sebou ještě dva závody – nyní v Kanadě a pak v Rakousku.

Flavio Briatore později svá vlastní slova popřel. Podle něj žádný konkrétní termín neexistuje. Je však jisté, že pokud si chce Colapinto udržet sedačku pro příští rok, musí dodat výsledky.

Návrat ztraceného syna?

V paddocku se mezitím šíří fáma, že by se do Enstone mohl vrátit Fernando Alonso. Přišel s tím David Croft na Sky Sports. Je ale dobré zdůraznit, že jde jen o fámu.

„Když se objeví nějaký příběh o přesunech jezdců týmu Alpine, objeví se i nějaká fáma o Fernandu Alonsovi,“ řekl Croft během třetího tréninku na Sky Sports F1.

„Tyhle spekulace se dnes ráno opět objevily v paddocku. Fernando Alonso během tohoto víkendu navštívil motorhome Alpine už čtyřikrát. A to není jen kvůli tomu, aby viděl svého starého kámoše Flavia, i když jeho rodiče jsou taky ve městě, takže si určitě trochu popovídali.“

„Děje se něco, co by mohlo znamenat, že se Fernando Alonso vrátí do Enstone už počtvrté? Uvidíme – zatím je to jen paddocková fáma.“

Alonso jezdil za Renault poprvé v letech 2003 až 2006, kdy získal své jediné dva tituly. Následně se vrátil poté, co odjel rok za McLaren. Za Renault jezdil v letech 2008 až 2009 a poté odešel k Ferrari. Potřetí se vrátil do týmu, který se už jmenoval Alpine, v letech 2021 až 2022.

Alonso v nedávné minulosti prohlašoval, že chce mít vazby na Aston i poté, co skončí v roli závodního jezdce. Také si pochvaluje práci s Adrianem Neweym.

U Alpine je na druhou stranu jeho dobrý přítel Flavio Briatore a nesmíme také zapomínat na motor. Zatímco Aston Martin přejde příští rok k Hondě, Alpine bude používat ten od Mercedesu, u něhož se obecně předpokládá, že bude na velmi dobré úrovni.