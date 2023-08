V Nizozemsku chtějí, aby se fanoušci na tribunách nebáli. Zakázali světlice

Organizátoři Velké ceny Nizozemska formule 1 si pro letošní ročník dali za cíl, aby si závod užilo více diváků. Chtějí podpořit větší zapojení fanoušků a omezit používání světlic.

Současná hvězda F1, dvojnásobný mistr světa Max Verstappen, který letos kráčí za třetím titulem, se na domácí trati v Zandvoortu těší obrovské podpoře.

Kvůli jejich velkému množství by se nemuseli cítit dobře podporovatelé dalších jezdců, organizátoři se navíc chtějí vyhnout problémům, které se objevily vloni v Rakousku.

Na Red Bull Ringu si někteří fanoušci stěžovali na chování ostatních, když čelili sexuálnímu obtěžování, urážkám a rasistickým poznámkám.

F1 proto přišla s kampaní Drive it Out, která bojuje proti nevhodnému chování fanoušků na trati i na sociálních sítích.

Podle ředitele GP Nizozemska Imreho Van Leeuwena budou v letošním ročníku platit speciální opatření. Na okruhu navíc bude vyhrazeno místo, kde mohou fanoušci hlásit jakékoliv problémy nebo špatné zkušenosti, což je jedním z požadavků Drive it Out.

„Při prvním ročníku (2021) jsme zde kvůli covidu měli jen Nizozemce. Tak to začalo. Byl bych našimi fanoušky ale opravdu zklamaný, kdybyste se jako podporovatel Ferrari nebo Lewise Hamiltona necítili bezpečně,“ říká Van Leeuwen pro Motorsport.com.

„To je zcela nepřípustné a my to nedovolíme. Nemůžeme to tolerovat a budeme lidem odebírat vstupenky. Všichni by se měli cítit vítaní. Potřebujeme jezdce, aby závodili, jinak tu není žádný závod. Kdyby tu závodil jen Max, nebyla by to F1!“

Problémy při loňské GP Rakouska a kampaň Drive it Out vedly k většímu zaměření na chování fanoušků.

„Náš bezpečnostní manažer a další lidé měli schůzky s F1 v Rakousku, Belgii, Barceloně, zkrátka na místech, kam jezdí hodně holandských fanoušků. Je dobré slavit a pořádat párty, ale není dobré lidi zastrašovat nebo se chovat neuctivě.

„Je velmi důležité to zastavit. Spolu s dalšími promotéry máme pracovní skupinu. Informujeme lidi o tom, co se nám líbí a nelíbí. Samozřejmě budeme trestat. Je to pro nás důležité, aby se všichni cítili bezpečně.

„Máme teď informační místa, takže když se vám něco stane, můžete nám tam říct svůj příběh a můžeme vás uklidnit, když se vám stane něco nepříjemného. Spolupracujeme s policií a snažíme se lidi informovat. Myslím, že letos to šlo v Rakousku hladce, neslyšel jsem o žádných problémech.“

Světlice jsou problém

Jedním z aktuálních témat je také používání oranžových světlic fanoušky. Van Leeuwen jasně řekl, že jejich zapalování je na okruhu zakázáno.

„Kvůli popularitě sportu a Maxe přinesli před pár lety v Rakousku fanoušci tyto světlice. V televizi to vypadá skvěle a natočili s tím nějaké záběry. Takže normální fanoušek, ne chuligán, ale normální fanoušek si pak myslí, že je dobrým fanouškem, když si přinese světlici,“ pokračuje Van Leeuwen.

„Teď je jich ale tolik, že je to až nebezpečné a není to dobré pro vaše zdraví. Musíme teď lidem říct, že nejsou dobrými fanoušky, když mají světlici. A když vidíte světlici, řekněte 'No tak, tohle je nebezpečné pro moje zdraví'.

„Je to také nebezpečné pro jezdce. Myslím, že před dvěma lety v Rakousku byla kvůli tomu špatná viditelnost v zahřívacím kole. A to je něco, co normální fanoušek nevěděl.“

Organizátoři proto chtějí s fanoušky více komunikovat a prostřednictvím obrazovek jim vysvětlit, co je a co není přijatelné.