V některých závodech budou muset týmy možná nahradit titanové destičky ocelí

Také v Džiddě to pod vozy pořádně jiskří. Samozřejmě to souvisí i s tím, že se jede pod umělým osvětlením, takže jsou bílé jiskry lépe vidět.

V Japonsku se jiskry zapálily trávu u trati a postaraly se tak celkem o pět červených vlajek – čtyři v trénincích a jednu v kvalifikaci. Před závodem naštěstí pršelo.

Jiskry generují titanové destičky. Jejich úlomky zůstávají poměrně dlouho horké a mohou zapálit suchou trávu. Poprvé se tak stalo vloni v Číně.

U současných vozů je přítlak generovaný podlahou naprosto klíčový, a tak se týmy snaží jezdit co nejvíce níže, což samozřejmě vede k většímu počtu jisker. FIA se obává, že v Japonsku nehořela tráva letos naposledy...

Podle webu The Race budou přijata opatření – na straně okruhů nejde o nic, co bychom neviděli už v Suzuce. Tráva bude co nejvíce posekána a před relacemi ideálně pokropena vodou.

Ke změnám má ale dojít také u samotných vozů. Na nejbližším jednání to bude projednávat Komise F1. Pokud návrh projde, budou na vybraných závodech vozy místo titanových destiček vybaveny destičkami s ocelových slitin.

Jiskry z ocelových destiček nebudou tak výrazné, ale o efekt nejde. Hlavní výhodou má být to, že úlomky z nich rychleji chladnou, takže pravděpodobnost zapálení trávy bude nižší.

Pro týmy to ale nebude úplně bezproblémová změna. Jedním z důvodů, proč se používají zrovna titanové destičky, je jejich nízká hmotnost. V případě oceli bude třikrát větší.