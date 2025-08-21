V motorsportu dostane šanci většina lidí. Je jen na nich, jak ji uchopí, říká inženýr F2 Pavel Gellner

Ve formuli 2 už tři sezóny závodní český pilot, v minulosti zde působil český tým a dlouhodobě v šampionátu najdeme i českého mechanika. Přestože má Česká republika několik kvalitních technických univerzit, až letos se do tohoto seriálu, který funguje jako vstupní brána do formule 1, poprvé dostal také český inženýr. Je jím Pavel Gellner, který působí jako data a performance inženýr u stáje Van Amersfoort Racing. Tento Holandský tým se po prodeji Charouz Racing v roce 2023 stal tak trochu útočištěm bývalých zaměstnanců ze Žebráku.
Pavlova cesta do formule 2 rozhodně nebyla přímá, ale musel si jí vydřít. Jako absolvent Vysokého učení technického, působil, kromě sbírání zkušeností v českých okruhových šampionátech, nejprve jen jako třetí mechanik F2 týmu u Charouz Racing, a poté následovaly pozice inženýra ve formuli 3 a formuli 4. Proto jsme se ho v našem rozhovoru rozhodli vyzpovídat o tom, jak cesta na vrchol světového motorsportu vypadá a co práce data/performance inženýra obnáší. Třeba v jeho příběhu najdou inspiraci další mladí technicky nadaní fanoušci. Práce ve vrcholovém motorsportu totiž není tak nedosažitelný sen, jak se na první pohled může zdát.
Snil jsi vždy o tom, že budeš pracovat v motorsportu? Nebo to nějak samo vyplynulo třeba s volbou školy?
Už od mala jsem měl k motorsportu velmi blízko. A to hlavně díky taťkovi, který se mezi závodními auty a motocykly pohybuje již mnoho let. Začalo to v mých sedmi letech závody motocyklů, kde jsem poměrně úspěšně závodil nejdříve na minibicích, poté na závodních skútrech, a to na tuzemské i mezinárodní úrovni. Po ukončení gymnázia v Dačicích jsem nastoupil na Vysoké učení technické v Brně a dokončil jako automobilový inženýr, včetně semestru na University of Hertfordshire. Společně s tím jsem po dobu tří let absolvoval Formuli student, která je již opravdu kousek do profesionálního motorsportu. Tak nějak to zapadlo do sebe a asi ano, je to i splněný sen.
Pavel Gellner (vlevo) po zkušenostech v F3 a F4 působí od letošní sezóny jako vůbec první český inženýr ve formuli 2
FOTO: Van Amersfoort Racing
Takže když někdo sní o práci inženýra v motorsportu, jaké vzdělání je podle tebe pro něj nejvhodnější?
Znám i výjimky, které to zvládly bez absolvování vzdělání, ale je jich opravdu málo. Myslím, že v ČR na vysokých školách máme dobré podmínky pro studium (nejen automobilového) inženýrství, které by za mě mělo být základem pro motorsport.
Jak jsi získával své úplně první zkušenosti s prací v motorsportu?
Vzhledem k profesi mého táty jsem byl od dětství veden k tomu, abych se snažil vnímat jezdce a vozidlo jako jeden celek a k tomu vede cesta přes snímání a vyhodnocení dat z jízdy. Postupně se mi dařilo více pronikat do souvislostí jednotlivých veličin a zákonitostí. V 15 letech mě táta začal brát jako asistenta při měřeních v různých závodních týmech aut nebo motocyklů a získával jsem více zkušeností. Díky tomu, že jsme pracovali pro různé týmy, jsem také dostal možnost reálně se svézt na okruhu na závodní Yamaze R6 nebo později v Twingo nebo Škoda Octavia cupu a také TCR. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné a využívám je také při rozborech dat s jezdci.
Ani ve formuli 2 jsi hned nenastoupil na pozici inženýra. Pokud vím, nejdřív jsi působil pouze jako technik, který má na starosti pneumatiky. Poté jsi dělal inženýra v F3 a F4. Můžeš nám přiblížit, jak takové začátky inženýra v juniorkách vypadají?
Ano přesně tak, poté co jsem absolvoval VUT a cítil jsem výhodu v podobě maximálního zapojení ve formuli student, jsem se dostal ‘‘pouze‘‘ na pozici třetího mechanika v F2 u Charouz Racing teamu a musel si celou cestu prošlapat tak říkajíc od koštěte. V hierarchii týmu jsem byl na nejnižší pozici, ale hlavně díky skvělým lidem okolo se mi podařilo po dvou letech získat pozici data inženýra v F3 (stále u týmu Charouz racing). V F3 jsem jako data inženýr působil dva roky, na konci roku 2023 prodal majitel tým německému PHM, kde jsem pro sebe neviděl budoucnost a proto jsem se rozhodl přestoupit do Van Amersfoort Racing. Tam jsme nakonec přešli v docela velké partě a začlenění do týmu tak bylo poměrně jednoduché. V roce 2024 jsem již působil jako závodní inženýr v F4 a účastnil jsem se italského šampionátu, což je momentálně nejprestižnější šampionát formule 4.
Byl to skvělý rok se skvělou partou, spoustou nových zkušeností a znalostí a také dobrých umístění. Ale F4 je velice časově náročná a vyžaduje 110% lidského nasazení a dlouhodobě je velice obtížné se tomu věnovat na takové úrovni.
Letos se ti konečně povedlo povýšit do formule 2. Má to pro tebe nějaký speciální význam? Nebo se to zase tolik neliší od působení ve formuli 3 a formuli 4?
Po profesionální stránce je to samozřejmě krok dopředu. Největší rozdíl je v tom (například vůči F4, která slouží jako akademie nejen pro jezdce, ale také pro nové členy týmu), že všichni v týmu jsou profesionálové a ví co dělají. Potom i práce jako taková daleko více plyne a můžou se řešit větší detaily. Na druhou stranu ve F2 je určitě větší tlak na sportovní výsledek.
FOTO: Van Amersfoort Racing
VAR je svým způsobem už legendární tým, který má za sebou 50 let působení v juniorských sériích. Jak se ti u nich líbí po lidské i profesionální stránce?
Je to továrna na motorsport, týmem prošli například Max i Jos Vesrtappen, Charles Leclerc nebo Oliver Bearman a mnoho dalších. Momentálně disponují více než 20 formulemi, jelikož mají kompletní strukturu od F4/FRECA/F3/F2, ale také vzniká ke každé kategorii testovací tým. Rozpočet podobného týmu je až nepředstavitelný a počet zaměstnanců se bude určitě blížit 100. Jak jsem již zmínil, přesunul jsem se do VARu společně s partou z Charouz racing a s některými kolegy pracuji již pátým rokem, což se v motorsportu moc často neděje. Jedná se o stresově náročné prostředí a lidský faktor je velice důležitý, jelikož spolu trávíme až 18 hodin denně několik dní v kuse. Po lidské stránce si nemohu stěžovat a jsem spokojen.
Působíš v pozici data/performance inženýra. Můžeš nám přiblížit, co má takový inženýr ve formuli 2 na starosti?
Moje hlavní zodpovědnost spočívá v zajištění správného fungování vozidla, sledování a nastavení systémů (řazení, start launch, pit limiter, alarmy atd.), dále hydrauliky, a všech senzorů na autě. Velkou kapitolou je také chlazení motoru (voda/olej) a převodovky, aby každý komponent fungoval v ideální teplotě. Dále se také starám o nastavení a sestavení tlumičů a jejich údržbu pro obě auta týmu. Poté co je vše výše zmíněné pokryto, se přesouvám na práci s jezdcem a snažíme se najít detaily v datech, jak ještě zrychlit. Mimo závodní víkend pracuji s databázemi, vytvářím reporty, nebo se připravujeme s jezdci na simulátoru.
Přítomnost na závodních víkendech F2 často vyžaduje práci od časného rána dlouho do noci. Jak jsou takové podmínky zvládnutelné?
Většina lidí si představuje, že si cestujeme po světě, nastartujeme formuli 5 minut před startem a potom se samo vše zabalí a odpoledne po závodech jsme doma. Kéž by to tak fungovalo ... Pokud jde vše hladce, jsme na okruhu přibližně od 7 hodin ráno do 9 hodin večer a jediná pauza kterou máme, je asi 15 minut na oběd. Když je bouračka nebo technický problém, jsme rádi, pokud se vše vyřeší před půlnocí.
A co časté cestování? Bereš ho jako benefit ke své práci? Nebo je toho občas už trochu moc?
Cestujeme opravdu hodně, pro svoji vlastní statistiku jsem si začal loni počítat lety, bylo jich 69. Letos už jsem na čísle 53. Jako benefit určitě beru destinace jako Melbourne, Baku nebo blízký východ, kam bych se bez závodů asi těžko dostal. Nicméně zbylých 90 % letů bych nejraději vynechal, už jen z důvodu, že to často obnáší brzké ranní lety (tedy odjezd cca ve 3 ráno) a nebo návraty v pozdních nočních hodinách.
Pracuješ i mimo závodní víkendy? Dojíždíš do Holandska do workshopu? Jak často?
Po každém závodním víkendu strávím cca 2 dny zpracováním reportů, databázemi, meetingy, nejčastěji z domova. Workshop máme v Holandsku, kam pravidelně dojíždím několikrát do měsíce, tam vše chystáme zejména před závodním víkendem. Během sezony jsme na dílně většinou maximálně týden. V zimní přestávce dva měsíce v podstatě nepřetržitě.
FOTO: Van Amersfoort Racing
VAR patří ve formuli 2 k nejnovějším, ale také zatím k nejslabším týmům závodního pole. I když letos se vám už nějaké podium získat podařilo. Jak jsi zatím s letošní sezónou spokojen?
Letos se bohužel moc nedaří a faktorů či důvodů je samozřejmě několik. V případě Johna Bennetta bohužel platíme nováčkovskou daň, kdy téměř každý víkend je pro něj něco nového. Je třeba mít stále na paměti, že se do šampionátu dostal z anglické GB3 – tedy si neprošel klasickým postupem přes F4, FRECA, F3 a nezná tak většinu okruhů. A samozřejmě v F2 je opravdu silná konkurence a všichni jsou top jezdci, což nakonec vidíme každým rokem na počtu přestupů do F1. Na druhou stranu má pozvolnou výkonnostní vzrůstající tendenci a jistě se brzy dočká prvních bodů. V případě Rafaela Villagomeze je sezóna zatím za očekáváním, ačkoliv jedno podiové umístění se již v Barceloně povedlo.
Na jaký závod nebo výsledek své kariéry nejraději vzpomínáš?
To je těžká otázka. Možná na svůj úplně první závod v F2 u Charouz racing, kdy Luis Deletraz získal podium v Bahrajnu. Vzpomínám na to hlavně z důvodu, že jsem si v té chvíli vůbec neuvědomoval, jaký úspěch to vlastně byl. Dále určitě loňský závod s F4 v Imole, kdy se nám podařilo vyhrát s Hiyu Yamakoshim 2x pole position v kvalifikacích, 2x vítězství v závodě a chybělo opravdu málo i ke třetímu vítězství v rámci jednoho víkendu. Myslím, že letošní 3. místo Rafaela Villagomeze také časem budu hodnotit jako velký úspěch, zejména díky dobré strategii ze strany týmu. Rád také vzpomínám na spolupráci s Enzo Fittipaldim nebo Sophii Floersch.
Jaký je tvůj cíl nebo sen, jakého bys rád v motorsportu dosáhl? Vím, že ne každého láká formule 1. Jaký na ní máš názor ty? Máš jiné vysněné šampionáty?
Myslím, že momentálně jsem již na pozici, která je dále, než jsem si kdy představoval. O F1 v tuto chvíli neuvažuju. F2 a F3 je velice specifické prostředí s velkými nároky na tým, ale malým počtem lidí v týmu. Podle pravidel může být na dvě auta pouze 12 lidí. Což je v porovnání s F1 samozřejmě zlomek. Faktem tedy je, že se člověk v F1 dost často věnuje pouze specifickému problému a nemůže řešit věci řekněme v širších souvislostech. A ačkoliv máme náročný kalendář, stále mohu bydlet a mít zázemí doma, naopak F1 znamená se odstěhovat do Anglie či Itálie. Myslím, že například LMDh je velice zajímavý šampionát a je to něco, co bych si případně v budoucnu rád zkusil.
A na závěr, jakou radu bys dal mladým Čechům, kteří by rádi uspěli v motorsportu jako inženýři nebo mechanici?
Řekl bych, že výhodou v motorsportu je, že většina lidí dostane šanci a je jenom na nich, jak ji uchopí. Určitě je ideální začít co nejdříve v nějakém menším týmu, kde se již člověk učí základním návykům fungování na okruhu. A poté záleží, zda-li se někdo s ohledem na vzdělání rozhodne pro profesi mechanika či inženýra. Určitě bych doporučil Formuli student, která je již na většině vysokých technických škol v ČR a je to úžasný projekt. Každým rokem se také dostanu do kontaktu s mladšími mechanikami/inženýry a snažím se jim trochu pomoci posunout se v kariéře a případně je přímo propojit s většími týmy a je radost sledovat, jak se jim daří. Budu jedině rád, pokud v budoucnu budu moct v paddocku potkávat více Čechů 😊
FOTO: Van Amersfoort Racing