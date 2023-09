V Monze jsme se toho hodně naučili, říká Leclerc. Vůz pro příští rok bude velmi odlišný

V příštím roce se pravidla prakticky nezmění. Některé týmy ale nasadí vůz, který bude velmi odlišný od toho letošního. Mezi nimi bude i Ferrari.

Pravidla zůstanou v příštím roce prakticky stejná. Mnoho týmů ale předělá svou koncepci, protože s tou současnou by nedohnali Red Bull.

Nedávno se objevily informace, že soupeři už ví, v čem tkví hlavní výhoda RB19 – ve zkratce: jde o šasi a převodovku. Ferrari potvrdilo, že právě na těchto věcech pracuje.

„Během Monzy jsme se hodně naučili, zejména o našich slabinách,“ řekl Charles Leclerc, kterého cituje Sky Sports.

„Po Monze jsme pochopili více věcí, které jsou dobré pro letošní rok, i když to bude malý krok správným směrem, ale hlavně pro navrhování vozu pro příští rok, což je pozitivní.“

„Projekt pro rok 2024 je velmi odlišný od vozu, který máme letos. A se vším, co jsme se zatím naučili, nás to utvrzuje v tom, že to, pro co jsme se pro rok 2024 rozhodli, je správná volba.“

„Čím více se toho dozvíme, tím lépe se nám bude dělat posledních pár detailů na autě pro příští rok. Je to extrémně důležité a bylo opravdu dobré to pochopit před koncem sezóny. Máme před sebou ještě poměrně dost závodů, takže můžeme možná v tomto směru ještě trochu přidat.“

„V Zandvoortu a Monze jsme se toho hodně naučili a to je pro letošní rok dobré, i když si nemyslím, že to naši sezónu výrazně změní, to určitě ne. Je to dobrý krok kupředu a pro příští rok je to opravdu dobrý krok kupředu.“

„Nejsem jistý, že tohle je vše, co jsme museli najít, abychom smazali ztrátu na Red Bull, ale je to určitě krok správným směrem.“