V Monze jsem musel použít starou verzi předního křída, to mě brzdilo, říká Sargeant

Americký závodník Logan Sargeant tvrdí, že v Monze doplatil na to, že nemohl použít nejnovější verzi předního křídla.

Zatímco Alexander Albon v Monze dojel na sedmé příčce a úspěšně bojoval například s mclarenem Landa Norrise, jeho týmový kolega Logan Sargeant už tak vydařený závod neprožil.

Po startu z 15. místa se Američan sice posunul o několik pozic, ale nakonec mu ani tato snaha lepší než 13. příčku nevynesla.

Nováček Williamsu se po závodě nechal slyšet, že během Velké ceny Itálie dost bojoval se svým vozem. Podle něj mu nepomohla ani skutečnost, že neměl k dispozici nejnovější verzi předního přítlačného křídla.

Američan měl sice tuto specifikaci předního křídla na svém voze nasazenou již v Zandvoortu, ale přišel o ni kvůli nehodě. A jelikož se tým Williams obává, že by mu mohly na konci sezony dojít díly, rozhodl se Sargeantovi pro Monzu dát starší verzi předního křídla.

„V zatáčkách Lesmo 1 a 2 a v Parabolice to bylo jen o tom, abych auto udržel pod sebou,“ uvedl Sargeant, kterého cituje web Crash.net, po závodě v Monze.

„Zadní část vozu byla velmi lehká. Tento víkend jsem musel použít přední křídlo jiné specifikace. Myslím, že to hodně poškodilo vyvážení,“ poukázal jezdec, který stále nemá jistotu sedačky pro příští sezonu.

„Myslím, že kdybych měl správné přední křídlo, bylo by to v pořádku a byl by to i velký rozdíl, co se degradace pneumatik týká. Tak to však je. Budeme dál tvrdě pracovat. Snažili jsme se dát všechno dohromady, ale nestačilo to,“ hodnotil pilot Williamsu, který doufá, že bude mít nové díly k dispozici co nejdříve.