V Monaku se ztráty formule 1 nebojí

Do formule 1 přichází nové destinace – smlouvu už mají Katar, Las Vegas, chystá se návrat do Afriky. Někdo bude muset kalendář F1 opustit. Smlouva končí letos Monaku. Závody tam nejsou úplně záživné a také přímý ekonomický přínos je pro F1 malý. Mohlo by Monako skončit?

Zak Brown v rozhovoru pro agenturu Reuters nedávno uvedl, že si myslí, že Monako „musí dosáhnout stejných komerčních podmínek jako ostatní velké ceny“ a zamyslet se nad uspořádáním trati s ohledem na požadavky moderních automobilů.

Šéf Automobile Club de Monaco Michel Boeri je optimistický. „Chtěl bych odkázat na to, co se objevilo v tisku, kde se říká, že možná budeme mít potíže s pořádáním velkých cen po závodě v roce 2022, takže již v příštím roce,“ řekl Boeri pro La Gazette de Monaco.

„Bylo naznačeno, že poplatky požadované Liberty byly pro Monako příliš vysoké a velká cena se již nebude konat. Není to pravda. Stále s nimi jednáme a nyní musíme uzavřít dohodu smlouvou.“

„Mohu vám zaručit, že velká cena se bude konat i po roce 2022. Nevím, jestli to bude tříletý nebo pětiletý kontrakt, ale to je detail.“