V Monaku máme šanci vyhrát, říká Pérez

Sergio Pérez zažil ve Španělsku náročný závod. V kvalifikaci skonči až na osmém místě a po velkou část závodu byl zaseknutý za Ricciardem.

„Ano, byl to náročný závod, od prvního kola se jelo na plné obrátky,“ řekl. „Bylo velmi těžké dostat se před Daniela. Na hlavní rovince byl extrémně rychlý a neměl jsem možnost se před něj dostat. Nemohl jsem jet svůj vlastní závod. Opravdu jsem se za ním zasekl. Hodně jsem ztratil na Mercedes a Ferrari. Ovlivnilo to náš závod.“

Pérez věří, že v dalších závodech bude situace už jen lepší. „V autě si teď začínám být jistější a pokaždé, když se dostanu na konec víkendu, s říkám: ‚Kéž by teď víkend teprve začínal.‘“

Formule 1 se přesune do Monaka, kde se vloni nejelo. V ulicích knížectví není motor tak důležitý, což znamenalo, že tam Red Bull už v minulosti dokázal Mercedesu minimálně konkurovat. Naposledy tam vyhrál v roce 2018, vloni se nejelo. Pérez tam pojede za Red Bull poprvé, Verstappen bude chtít získat na téměř domácí trati (v Monaku bydlí) své první pódium. Zatím tam byl nejlépe čtvrtý.

„Každý okruh je jiný, takže to, co se naučím tady, se bude lišit od toho, co budu potřebovat v Monaku, ale hlavní je, že se stále přizpůsobuji a doufám, že brzy budeme stoprocentní. Na Monako se těším, zejména s tímto vozem, protože historicky je tam konkurenceschopný a myslím, že máme šanci vyhrát.“