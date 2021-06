V Monaku a Baku podle Sainze pomohla Ferrari práce s nejměkčími pneumatikami

Ví se, že Ferrari sedí pomalé zatáčky. Italská stáj také zapracovala na procesech přípravy na závodní víkend. Carlos Sainz ale prozradil ještě jeden prvek.

„Myslím, že se na to musíme dívat závod od závodu a například v Monaku jsme měli rychlost na to, abychom bojovali o pole position a o vítězství v závodě,“ řekl Sainz, kterého cituje RaceFans.

„Na druhou stranu v Baku jsme mysleli, že budeme pomalejší než v Monaku, ale ukázalo se, že v kvalifikaci jsme vlastně byli jedním z nejkonkurenceschopnějších týmů.“

Klíčem podle Sainze byla práce s nejměkčími pneumatikami. V tomto případě doslova, protože na obou městských tratích byla červenou směs C5. Kalendář F1 se ještě bude měnit. Zatím platí, že by C5 mělo Pirelli nasadit ještě v Soči a Abú Dhabí.

„Zahřívání měkkých pneumatik jsme zvládli správně,“ řekl Sainz. „Dokázali jsme pneumatiky zapnout, což nám dalo výhodu před ostatními a mohli jsme bojovat o pole position.“

V závodě ale už Ferrari tak rychlé nebylo. „V závodě jsme se v podstatě vrátili tam, kde jsme očekávali, že budeme před víkendem, tedy půl sekundy od lídrů.“

„Podařilo se nám to jako týmu správně nastavit, co se týče přípravy pneumatik a všeho ostatního. Ale myslím, že naše reálné tempo odpovídá spíše tomu, co jsme viděli v Baku v závodě. Stále máme auto, které je v podstatě na 99 procentech okruhů této sezóny pomalejší než vedoucí týmy.“