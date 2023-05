V Miami jsme opět čelili realitě, zní z McLarenu po dalším nevydařeném víkendu

Zatímco v Baku McLaren naznačil určitý vzestup formy, v Miami britský tým opět propadl.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Na letošní závod v Miami nebudou v McLarenu vzpomínat příliš v dobrém.

Zatímco týden před tím v Baku britský tým předvedl po nasazení nové podlahy náznak zlepšení a oba jeho jezdci bojovali o body, na Floridě prožil další letošní zklamání.

Velmi špatně pro McLaren dopadla již kvalifikace, v níž Lando Norris skončil na šestnácté pozici, zatímco nováček Oscar Piastri zaznamenal ještě o tři příčky horší výsledek, který znamenal předposlední místo na startovním roštu.

Ani následný závod nedopadl pro organizaci z Wokingu lépe. Norrise hned po startu nabral zezadu Nyck de Vries, takže Brit musel celý závod absolvovat s poškozenou podlahou (tento problém ho podle týmu stál 2 desetiny na kolo) a musel se spokojit se 17. místem. Těžkou neděli měl i Piastri, který projel cílem po problémech s brzdami devatenáctý.

„Hlavním poznatkem je, že jsme se po víkendu v Baku, kde jsme měli slušnou výkonnost, opět setkali s realitou,“ hodnotil vystoupení McLarenu v Miami jeho šéf Andrea Stella, kterého citoval Autosport.

„Informace, které jsme zde získali, nám pomáhají pochopit, že je stále třeba pokračovat v některých oblastech vývoje, jako je vylepšení vozu tak, aby se lépe chovalo při brzdění a po ubrání plynu. Nyní auto v těchto situacích prostě nefunguje. Na tratích, jako je tato, se to pak stává příliš omezující,“ přiblížil Ital problémy, které jeho stáj trápí.

Tento okruh nám nesedí

Na to, že trať v Miami monopostům McLarenu nesvědčí, po závodě ostatně poukazoval i Norris.

„Tahle trať nám nesedí, nevyhovují nám delší zatáčky, teplota a ani povrch. Existuje mnoho různých aspektů toho všeho. Nepomohl nám ani fakt, že nikdo nebyl pomalý. Snad jen AlphaTauri, ale všichni ostatní byli rychlí,“ nechal se slyšet britský závodník, jenž se vyjádřil i k incidentu s de Vriesem.

„Nevím, co se stalo. Zkrátka jsem dostal ránu. V poslední době se mu to už párkrát stalo, takže musí brzdit o něco dříve. Můj den to ale nezměnilo.“