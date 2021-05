V Mexiku byl postřelen bodyguard rodiny Sergia Péreze

V průběhu dne se objevily různé spekulace a verze toho, co se v sobotu ráno v Mexiku stalo. Prvotní informace hovořily o tom, že se zloději pokusili vloupat do domu rodiny Sergia Péreze, při čemž měl být zraněn jeden z členů ochranky. Nakonec to bylo trochu jinak.

K incidentu došlo ve čtvrti Ladrón de Guevara ve městě Guadalajara. Osobní strážce Antonia Péreze, Sergiova bratra, byl zraněn střelnou zbraní poté, co reagoval na pokus o loupež vozu Jeep Wrangler.

„Jedním výstřelem ublížili jednomu z mých bodyguardů,“ řekl Pérez. „V podstatě se pokusili vyloupit auto. Nic jiného se neděje, je v dobrém stavu. Policie už zloděje dostala.“