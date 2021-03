V Mercedesu budou v příštím roce jezdit Verstappen a Russell, myslí si Brown

Zak Brown odpovídal na dotaz, zda by se mohl Lewis Hamilton vrátit do McLarenu. Podle Browna je to nereálné.

„Na základě toho, kde jsme dnes, ne, protože jsme opravdu spokojeni s Danielem a Landem a máme s nimi dlouholeté smlouvy,“ řekl Zak Brown pro Daily Mail.

„Kdybych měl místo, posadil bych Lewise do auta? Samozřejmě, ale snažíme se stavět pro budoucnost, kombinujeme mládí a zkušenosti.“

„Pokud bychom teď přivedli Lewise zpět, bylo by to na jeden, dva roky a víme, že nejsme připraveni soutěžit o mistrovství, takže musíme vytvořit sestavu jezdců, která nás dostane do této pozice a až k tomu dojde, budou připraveni. Daniel už samozřejmě připraven je. Pro Lewise by to načasování nebylo dobré.“

Brown si myslí, že Mercedes bude mít už v příštím roce odlišnou jezdeckou sestavu. Vedle Maxe Verstappena bude jezdit George Russell.

„Ano, myslím, že tam v roce 2022 uvidíme Maxe a George. Podle mě je to jasný závěr. Lewis letos získá osmý titul a bude podle všech kritérií nejúspěšnějším jezdcem. Mají s ním jen roční smlouvu. Georgovi ta jeho končí a Maxovi také (Verstappen má smlouvu do roku 2023, pozn. redakce).“

„Budou mít Maxovu zkušenost a mládí a Georgeovo mládí. Pokud bych byl Mercedes, byla by to zabijácká kombinace na dalších pět let.“