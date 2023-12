V Mercedes mám důvěru, tvrdí Hamilton poté, co ve větrném tunelu viděl nový monopost

Lewis Hamilton se nechal slyšet, že má v Mercedes plnou důvěru poté, co ve větrném tunelu viděl nový monopost německého týmu pro nadcházející ročník.

Ani v roce 2023 se Lewis Hamilton nedočkal vítězství v závodě, na které nyní čeká již více než dvě sezony. Sedminásobný šampion nicméně nepřestává důvěřovat svému týmu, jehož barvy bude v nadcházejícím ročníku hájit již 12. sezonu v řadě.

Jako každý rok po sezoně Hamilton po sezoně zamířil do továrny Mercedesu, aby poděkoval týmu za odvedenou práci za uplynulou sezonu.

„Nálada je velmi pozitivní. Myslím, že všichni členové týmu jsou neuvěřitelně vděční za to, že jsme získali druhé místo v šampionátu konstruktérů, vzhledem k tomu, jakým výzvám jsme v této sezóně čelili. A tak je to vždycky dost emotivní," prohlásil podle Autosportu Hamilton o návštěvě v Brackley.

Během ní stačil Hamilton zkontrolovat i stav vývoje nového vozu Mercedesu, jehož název ponese označení W15.

„Nejsem inženýr ani designér, takže to není snadné (posoudit, pozn. red.). Je to vždy vzrušující. Viděl jsem auto v aerodynamickém tunelu, kam chodím vždy, když jedu do továrny, abych viděl, jak se vyvíjí,“ nechal se slyšet britský závodník

„Plně věřím všem, kteří na voze pracují. A doufám, že příští rok budeme mnohem konkurenceschopnější,“ prohlásil Hamilton, který se zároveň ohlédl za ročníkem 2022.

„V každé sezoně to jde nahoru a dolů, a stejné to bylo i tentokrát. Od chvíle, kdy jsme s vozem vyjeli v Silverstone (během zkušební jízdy, pozn. red.), uvědomili jsme si, že pravděpodobně nebudeme bojovat o titul. Pak jsme se přeorientovali a přenastavili své cíle a pracovali na tom, abychom soupeře dohnali.

„Myslím, že je opravdu potěšující vidět, že jsme se nikdy nevzdali. Všichni zůstali pozitivní, a to, jak se všichni ukázali, pro mě bylo velmi povzbuzující,“ dodal Hamilton.