V mé smlouvě není nic, co by říkalo, že nemohu závodit s Maxem, říká Pérez

Sergio Pérez už vyhrál pro Red Bull jeden závod. V Baku se dostal do vedení poté, co jeho týmový kolega po defektu boural. K přímému souboji mezi jezdci zatím nedošlo.

„V mé smlouvě není nic, co by říkalo, že nemohu závodit s Maxem," řekl Pérez pro RacingNews365.

„Tým ukázal, že obě strany garáže mají plnou podporu. Čím více důvěry a čím více vidí, že děláme věci správně, tím více ta důvěra na obou stranách poroste a myslím, že nyní spolupracujeme velmi dobře. Ještě nás čeká dlouhý rok, takže budu muset sklopit hlavu, pokračovat v pokroku a uvidíme, jak daleko se můžeme dostat.“

Pérez prozradil, že na něj obzvlášť zapůsobilo, když ho Verstappen přišel po zisku vítězství v Ázerbájdžánu povzbudit a pogratulovat mu.

„Max na mě udělal docela dobrý dojem. Na trati není co dodat, víme, jak je v současnosti dobrý a kompletní. Je tady už nějakou dobu a je vidět, že se soustředí na správné věci a také na auto.“

„Myslím, že máme dobrý vztah, dokážeme si ukázat informace, vzájemně se tlačíme a mimo auto je také v pohodě. Máme docela dobrý vztah.“

Akceptovat roli dvojky, která pomáhá Verstappenovi v boji o titul, zatím Pérez nechce. Podle něj je na to brzy.

„Na to je ještě příliš brzy. Musíme víkend co víkend pokračovat v dobrých výkonech a snažit se získat co nejvíce bodů. Chceme vyhrát i mezi konstruktéry. Společně opravdu tvrdě pracujeme.“