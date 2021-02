V McLarenu mám zatím největší šanci stát se mistrem světa, věří Ricciardo

Australana čeká jedenáctá sezóna ve F1. Nejlepší období zažil během působení u Red Bullu, kde v letech 2014 a 2016 skončil celkově třetí. Během pěti let u týmu z Milton Keynes také získal všech svých sedm vítězství ve velkých cenách.

Po zklamání u Renaultu Ricciardo přechází do McLarenu, který v posledních letech výkonnostně stoupá.

„Myslím, že toto je moje největší šance dosáhnout toho, co celou dobu považuji za cíl,“ řekl Ricciardo pro The Sydney Morning Herald.

„Nikdy jsem se nechtěl do F1 dostat jen proto, abych v ní byl. Chtěl jsem a stále chci být mistrem světa. Tím, jak se zlepšuje, se zdá, že mi McLaren nabízí největší šanci toho dosáhnout, možná je to největší šance, jakou jsem kdy měl.“

McLaren se začal zvedat před dvěma lety pod vedením Zaka Browna poté, co tým ukončil neúspěšné partnerství s Hondou jako dodavatelem pohonných jednotek. Do čela týmu přišel Andreas Seidl a technickým šéfem se stal James Key. V roce 2019 skončil tým celkově čtvrtý a vloni si v Poháru konstruktérů ještě o příčku polepšil.

„V tomto sportu nikdy nevíte, jsem ale přesvědčen, že jsem na správném místě. Mohu říct, že příští rok budu moct bojovat o titul mistra světa? Kdo ví, jsem ale přesvědčen, že jsem na správném místě, abych měl tu šanci.“

Ricciardo strávil poslední týdny v továrně ve Wokingu, kde se seznamoval s členy týmu.

„Je tam pocit hladového týmu, který si prošel náročným obdobím, ale znovu ožívají a vědí, že úspěch by se za krátkou dobu mohl dostavit. Cítil jsem to od prvního dne, kdy jsem vešel do dveří,“ řekl Ricciardo.

„Pocit, že jim mohu pomoci dosáhnout toho dříve je veškerou motivací, kterou potřebuji. Skončit třetí v Poháru konstruktérů byl vloni obrovský úspěch. Chtějí více, jsou připraveni udělat další krok a vypadá to reálně. Je vzrušující být toho součástí.“