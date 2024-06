V Maranellu otevřeli e-továrnu. Elkann mluví o třech duších Ferrari

V Maranellu se v poslední době nenudí. Kromě současného vozu Ferrari se zde vyvíjí pohonná jednotka pro rok 2026. Funguje také úspěšný program sportovních vozů – včetně hypercaru pro WEC, který před dvěma týdny obhájil vítězství v Le Mans.

Samozřejmě pokračuje také vývoj a výroba sériově vyráběných vozů. V Maranellu už postavili SUV a chystají se také na první elektrický vůz.

V čele Ferrari je Benedetto Vigna, ale možná více je vidět předseda představenstva John Elkann. Z matčiny strany je Elkann členem rodu Agnelliů, kteří ovládali FIAT a tedy i Ferrari. Už Enzo Ferrari za svého života prodal 90 % Ferrrari italské automobilce.

Elkann tak měl k Ferrari vždy velmi blízko. Jeho první vzpomínka na Ferrari? „F40 a Testarossa mého dědečka. S mým bratrem jsme je tajně startovali. Bylo nám necelých deset let,“ řekl Elkann v rozhovoru pro Corriere della Sera.

„Nastartovat je bylo snadné. Obtížné bylo dostat se do garáže, kde je měl. Pro nás to byla chvíle svobody a uspokojení. Ne že bychom je řídili, ale mačkali jsme plyn, abychom slyšeli ten zvuk, a uvnitř jsme snili.“

Pokud jde o F1, nemá Elkann až tak hezké vzpomínky. „Byli jsme děti v 80. letech, byla to F1, ve které dominoval McLaren. Nebyly to veselé vzpomínky. Mně je mnohem bližší období Todta a Schumachera, ale to už jsem byl starší.“

„Příští rok uplyne 25 let od jeho prvního titulu mistra světa, který získal s Ferrari. Už tehdy jsem pochopil, jak výjimečný byl nejen jako jezdec, ale i jako člověk. Michaelovo učení je stále přítomné v Maranellu, kde trávil hodně času, a to i se svými dětmi. Přemýšlel jsem o tom nedávno na Rodinném dni, na který přišlo přes třicet tisíc lidí, nikdy jich nebylo tolik. Ferrari je opravdu jedna velká rodina. A Michael je stále její součástí. Pro mě není jen šampionem, ale mnohem víc. Miloval Ferrari a zůstává velmi milován námi všemi.“

V Maranellu před týdnem za účasti italského prezidenta otevřeli novou továrnu. Na 3000 solárních panelů generuje 1,3 MW energie. Továrna se rozkládá na celkové ploše 42 500 metrů čtverečních a pracuje v ní 300 lidí. Využívá také dešťovou vodu.

„E-budova, nová továrna, kterou jsme otevřeli minulý týden, je ztělesněním závazku vůči lidem, technologiím a životnímu prostředí. Částečně díky 3 000 solárním panelům bude do konce roku poháněna výhradně obnovitelnou energií, což nás přiblíží k důležitému cíli – vytvářet výjimečné vozy, které respektují životní prostředí a přinášejí světu italskou dokonalost.“

„Když jsem začal hovořit s Benedettem Vignou, ve dnech, kdy jsme vybírali nového generálního ředitele, shodli jsme se na hodnotách a ambicích budovat budoucnost Ferrari tím, že se budeme výrazně soustředit na technologie a zůstaneme věrni třem duším Ferrari: závodním vozům, sportovním vozům a světu životního stylu. V každé z těchto oblastí jsme za posledních šest let představili velké inovace.“

Ferrari se vrátilo do Le Mans, kde hned dvakrát vyhrálo. Vítězství letos získalo také ve F1, ale na titul z královny motorsportu čeká od roku 2007, respektive 2008.

„Stále pracujeme na dosažení tohoto cíle. Letos jsme zaznamenali pokrok, ale i potíže. Musíme se dále rozvíjet, je třeba najít rovnováhu mezi maximálním využitím mnoha schopných lidí, které tu máme, což silně zdůrazňuji, a přilákáním nových talentů. Bylo příjemné slyšet inženýra, který právě přišel z Red Bullu, mluvit o našem potenciálu. Je to potvrzení toho, že lidí mají chuť pracovat pro Ferrari.“

Novou posilou bude v příštím roce Lewis Hamilton. Spekuluje se také o příchodu Adriana Neweyho.

„Musíte najít ten správný okamžik, ve kterém se věci dějí, jako se to stalo s Hamiltonem. U něj došlo ke sblížení záměrů, které nám umožnilo spolupracovat. Je tolik možností, Newey nebo jiní, musíte pečlivě zhodnotit, zda jsou k tomu podmínky. Musíte pochopit úroveň motivace a schopnost vytvářet nové věci, a ne kopírovat ty cizí.“