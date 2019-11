V Maranellu krčí rameny. Neví, proč jim to v neděli v Austinu nejelo

„Ještě ne,“ reagoval šéf týmu Mattia Binotto na dotaz webu Motorsport.com, zda v Maranellu vědí, co způsobilo propad formy z neděle na pondělí. „Je to jednoduché, zatím nevíme.“

„Zvláště pro první stint nemám žádné vysvětlení,“ řekl Leclerc. „Něco bylo opravdu špatně a my musíme analyzovat a pochopit, co se stalo.“

„Ve druhém a třetím stintu to nebylo tak špatné jako v prvním. Stále jsme byli pomalejší než ti vpředu, ale ne tolik jako v prvním stintu. Myslím, že musíme analyzovat, co se v prvním stintu stalo.“

„V některých zatáčkách jsme měli spoustu problémů s předkem. V průběhu prvního stintu to bylo velmi nekonzistentní. Abych byl upřímný, nemám odpovědi, abych vám řekl, co se stalo. Vypadlo to, jako kdybychom měli opravdu špatnou přilnavost.“

Pro Vettela skončil závod po osmi kolech, kdy se mu zlomilo zavěšení. V prvních kolech se ale Vettel velmi trápil a propadal se pořadím. Není jasné, zda už v té době byl se zavěšením nějaký problém.

„Není jasné, zda bylo zavěšení zlomené už od startu. Mohlo to tak být. Vettel měl od začátku pocit, že je s vozem něco špatného. Můžeme se domnívat, že zavěšení bylo zlomené. Ale z dat to není jasné.“

„Myslím, že bylo jasné, že něco nefunguje,“ řekl Vettel. „Nebyli jsme jen trošku pozadu, ale byli jsme výrazně pomalejší. Doufám, že se nejedná o problém pro poslední dva závody. Naše myšlenky jsou jasné. Chceme vyhrát.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek