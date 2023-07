V Maďarsku uvidíme premiéru ATA. V čem bude rozdíl?

V Maďarsku bude mít tento týden premiéru ATA (Alternative Tyre Allocation). Původně jsme měli tento formát vidět už v Imole, ale závodní víkend byl nakonec kvůli povodním zrušen.

Formát víkendu bude stejný, na jaký jsme zvyklí. Také kvalifikace potrvá klasických 60 minut a bude mít tři části. Prvním rozdílem je, že jezdci budou moci v jednotlivých částech kvalifikace nasadit vždy jen jeden typ pneumatik:

V Q1 tvrdé pneumatiky

V Q2 střední pneumatiky

V Q3 měkké pneumatiky

Udržitelnost i další prvek

Kvalifikace se obvykle odjede na měkkých pneumatikách, takže změna se dotkne pouze prvních dvou částí. Jedná se o experiment, který letos uvidíme ještě jednou v Monze.

Důvod? Najdeme ho především ve druhém rozdílu. Normálně Pirelli na víkend přiveze 13 sad slicků (pneumatik do sucha) pro každého jezdce. Celkem tedy 260 sad pneumatik. Pro víkend se sprintem je to 12 sad a nyní pro formát ATA to bude jen 11 sad – celkem tedy 220 sad.

Cílem je tedy větší udržitelnost a nižší vliv na životní prostředí. Zatím jde ale jen o experiment.

Rozdělení pneumatik (slicky) pro jednotlivé typy víkendů

Pneumatika Běžný víkend ATA Sprint Měkká 8 4 6 Střední 3 4 4 Tvrdá 2 3 2 Celkem 13 11 12

Rozdělení pro ATA:

3 sady tvrdých

4 sady středních

4 sady měkkých

V průběhu víkendu se musí pneumatiky postupně vracet. V případě ATA tomu nebude jinak.

V pátek musí být na konci každého volného tréninku vrácena jedna sada pneumatik. Další dvě sady musí být vráceny v sobotu po třetím tréninku. Pro kvalifikaci a závod tak zbývá sedm sad pneumatik, z nichž minimálně jedna sada tvrdých a jedna sada středních pneumatik musí být ponechána pro závod.

Ovlivní to i závod

ATA ale může mít ještě jeden důsledek. Více než samotnou kvalifikaci možná ovlivní nedělní závod. Běžně jezdci končí sobotu s tím, že mají pro závod jednu až výjimečně dvě sady středních pneumatik a podobně tvrdých. Měkká většinou není pro závod ideální, týmy si pro závod ani nenechávají žádnou novou sadu měkkých a v závodě se jim spíše vyhýbají. Celkově to vede ke strategiím tvrdá / střední nebo střední / tvrdá a jedné zastávce v boxech. Ale není to tak vždy. Například v Silverstonu jsme viděli měkké v závodě poměrně hodně – nasadili je v podstatě všichni kromě jezdců Ferrari a McLarenu.



Pneumatiky, které měli jezdci k dispozici před GP Velké Británie. Foto: Pirelli

V případě formátu ATA by jezdcům mělo před závodem zůstat více tvrdých a středních pneumatik, což by mohlo vést k rozmanitějším strategiím. Jedná se ale spíše o papírový předpoklad. Uvidíme, jaká bude realita.

Kvůli ATA přivezlo Pirelli do Imoly o jeden stupeň měkčí pneumatiky než o rok dříve. Stejně je tomu tak na Hungaroringu – nasadí C3, C4 a C5, což je o jeden stupeň měkčí obutí než vloni.