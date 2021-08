V Maďarsku pokračují testy 18palcových pneumatik. Russell jezdil v Mercedesu

Ferrari dnes nasadilo Carlose Sainze, který s upraveným starším vozem maranellské stáje odjel 173 kol. S vozem McLarenu jezdil Lando Norris, který odjel 122 kol.

Mercedes nasadil Russella. Může to být signál, že právě on bude v příštím roce jezdit vedle Hamiltona? Může i nemusí. Mercedes oficiálně stále nerozhodl a Russell jako jezdec Mercedesu testoval se stříbrným nebo aktuálně spíše černým monopostem i v minulosti a to přesto, že už jezdil za Williams. Russell odjel 137 kol.

Testy budou pokračovat také zítra. Na trati se objeví rovněž Alfa Romeo, která ale nasadí vůz se současnými pneumatikami. Theo Pourchaire se ve středu sveze s vozem Alfy Romeo z roku 2018.