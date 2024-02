V Londýně probíhá interní šetření s Hornerem. Jeho závěry dnes zveřejněny nejspíš nebudou

V pondělí přinesl nizozemský deník De Telegraaf informaci o tom, že Red Bull na základě stížnosti jedné ze zaměstnankyň zahájil interní vyšetřování šéfa týmu Christiana Hornera kvůli jeho údajně nevhodnému chování.

Centrála společnosti Red Bull (nikoliv týmu, ale přímo jeho vlastníka, tedy rakouské firmy primárně vyrábějící energetické nápoje) v souvislosti s tím podle De Telegraafu uvedla:

„Poté, co byla naše společnost informována o určitých obviněních, bylo zahájeno nezávislé vyšetřování. Tento proces, který již probíhá, provádí externí specializovaný právník. Naše společnost bere tyto záležitosti mimořádně vážně a vyšetřování bude dokončeno co nejdříve. V tuto chvíli by nebylo vhodné se k věci dále vyjadřovat.“

Od té doby nejsou žádné další oficiální informace známy. Několik bulvárních médií sice spekulovalo o konkrétních důvodech vyšetřování, ale nic z toho nebylo potvrzeno důvěryhodnými zdroji.

Další posun ve vyšetřování by měl nicméně nastat dnes, a to na základě jednání za účasti Christiana Hornera a právníků ve Velké Británii.

V kontextu toho dnes redaktor televize Sky Sports Craig Slater ve vysílání uvedl, že jednání probíhá na neblíže specifikovaném místě v Londýně a že bude trvat až do odpoledních hodin. Podle Slatera se navíc neočekává, že by měl Red Bull v souvislosti s vyšetřováním Hornera, který je v čele týmu již od roku 2005, dnes zveřejnit nějaké oficiální stanovisko.

Na druhou stranu je pravděpodobné, že Red Bull bude chtít kauzu uzavřít ještě před týmovou předsezonní prezentací, která je na programu v příštím týdnu.