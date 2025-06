V letošní sezoně mi do sebe nezapadají věci tak, jak bych potřeboval, říká Lawson

Přestože Liam Lawson vstupoval do letošní sezony s velkými očekávanými, když dostal příležitost po boku Maxe Verstappena v Red Bullu, má Novozélanďan na svém kontě po devíti velkých cenách pouze jedno umístění na bodech.

Konkrétně jde o osmé místo z Grand Prix Monaka, které navíc nezískal v barvách Red Bully, nýbrž coby pilot stáje Racing Bulls, do níž byl po dvou závodech přeřazen.

Ani v Racing Bulls se nicméně pro Lawsona věci nevyvíjejí tak, jak by si nejspíš představoval. V italském týmu totiž Lawson naráží na konkurenci nováčka Isacka Hadjara, který jej zatím zastiňuje jak v kvalifikacích, tak v závodech, v nichž získal i o poznání více bodů (21:4).

„Člověk se stále učí a dělá chyby," uvedl Lawson, jehož slova cituje RacingNews365.

„Nesedím tu a rozhodně neříkám, že jsem letos udělal všechno perfektně, protože to tak není. Avšak jako jezdci víme, že k hladkému průběhu víkendu formule 1 je potřeba hodně. Aby nějaký segment víkendu proběhl hladce, spoléháte na spoustu proměnných, a tak se soustředím jen na to, abych udělal vše, co je v mých silách,“ podotkl dále pilot stáje z Faenzy.

„Z mé strany mám& pocit, že pracujeme dobrým způsobem a věci, které víceméně neovlivníme, řekněme zkrátka nezapadávají do sebe... V Monaku se to ale povedlo, což je dobře,“ dodal Lawson.