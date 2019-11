V kvalifikaci Mercedes na Red Bull a Ferrari ztrácel, přiznal Hamilton

Hamilton, který si v minulém závodě zajistil letošní titul mistra světa, ztratil na nejrychlejšího Maxe Verstappena 191 tisícin sekundy. Překvapilo jej ale, jak rychlí jsou soupeři Mercedesu na rovinkách.

„Ve třetím tréninku jsme vypadali celkem konkurenceschopně (Hamilton v něm byl nejrychlejší - pozn. redakce). V kvalifikaci jsme ale, zdá se, ztratili, nebo oni získali,“ přiznal Hamilton.

„Přesto jsem opravdu rád, že se mi podařilo rozdělit Ferrari. To je vždy těžké, myslím ale, že my ztráceli po stránce výkonu. Tam jsme ztratili nejvíce času. Přesto jsem do toho dal maximum,“ dodal.

„Poslední kolo bylo tak dobré, jak jen pro nás mohlo být a vůz se choval velmi dobře. Chyběla nám jen trochu rychlost na rovinkách. Zítra to ale snad bude z pohledu výdrže (pneumatik) dobré,“ uzavřel.

Bottas si o pozici polepší

Na penalizaci Charlese Leclerca za nasazení nového motoru vydělá na startu nedělního závodu Valtteri Bottas, který se tak posune na čtvrté místo vedle svého týmového kolegy.

„Stejně jako vždy to tady v Brazílii bylo velmi vyrovnané, něco tomu dnes ale chybělo. Třetí trénink byl těžký a byl jsem docela vzadu, v kvalifikaci jsem se ale více a více přibližoval,“ popsal Bottas.

„V Q3 jsem měl ale pocit, že z vozu nedokážu dostat více. Moje kola v Q3 vlastně byla celkem dobrá, v autě možná bylo ještě pár setin, ale ne tolik, abych dnes mohl bojovat o pole position. Do závodu odstartuji z druhé řady, bude tedy zajímavé sledovat, co se mi odtud podaří udělat. Máme velmi dobré závodní auto, v delších jízdách ale Red Bull vypadal také silně, zítra to proto bude velmi vzrušující závod. Stále je o co hrát,“ uvědomuje si Fin, který již má jisté druhé místo v letošním hodnocení.

Foto: Getty Images / Charles Coates