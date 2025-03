V kvalifikaci mám stále problémy, říká Sainz. Na auto si chce zvyknout co nejdříve

Carlos Sainz zatím prohrává kvalifikační souboje s Alexem Albonem. V Melbourne byl Albon šestý, Sainz desátý, v Číně skončil Albon 10. a Sainz 15.

Z hlediska pozic je to velký rozdíl, pokud bychom se ale podívali na ideální kola, byl Sainz jen o 0,134 s pomalejší. To je mezi týmovými kolegy „středně“ velký rozdíl.

„V kvalifikaci mám stále problémy. Když začnu tlačit, tak v některých zatáčkách ztrácím půdu pod nohama,“ řekl Sainz.

„Snažím se ze situace vytěžit maximum, ale realita je taková, že se mi to zatím nedaří, zejména v posledním sektoru. Vím, že si na auto nakonec zvyknu, takže jde o to, abych tento proces co nejvíce zkrátil. Co se týče zítřejšího závodu, provedli jsme na autě několik důležitých změn v nastavení a doufáme, že budeme lépe připraveni než dnes ráno. Důležité bude opět drolení, takže uvidíme, čeho dosáhneme.“