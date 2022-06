V Kanadě se budou jen sbírat data. Směrnici FIA vymáhat nebude

FIA v pátek pomoci již dávno existujících senzorů sleduje „vertikální oscilace“ jednotlivých vozů. Ve třetím tréninku by měl proběhnout ve směrnici avizovaný test. Vozy musí odjet tři kola podle určitých kritérií: závodní rychlostí, ne blízko za jiným autem a bez DRS.

Pokud bude některý z vozů poskakovat více, než je FIA stanovený limit, nebude podle Auto Motor und Sport muset tentokrát měnit své nastavení.

Nebude to snadné

Mezitím se objevuje kritika. Mimo jiné na adresu samotného limitu. Jak ho FIA stanoví? Je 7 G už moc, nebo 8 G? Každé auto kmitá jinak, rázy se v každém autě přenášejí odlišně.

FIA došla k závěru, že by bylo nespravedlivé stanovit horní hranici bez přesné analýzy nebo v krátké době měnit pravidla týkající se opotřebení kluzné desky. Proto chce před zavedením směrnice nejprve vyhodnotit situaci z Montrealu.

„Myslím, že to chce trochu větší diskusi, abychom pochopili, jak to bude hlídáno,“ řekl Christian Horner pro Motorsport.com.

„To je samozřejmě u těchto věcí vždy problém. Myslím, že to myslí dobře, ale jako u všech těchto věcí je rozhodující provedení. Co když dojde ke změně podmínek, změní se vítr nebo cokoli jiného? Myslím, že to bude vždy problém. Ale podívejte se, myslím, že reagovali na tlak, který na ně byl vyvíjen, což bylo samozřejmě z důvodu bezpečnosti nevyhnutelné.“

„Myslím, že někdy je třeba situaci příliš nekomplikovat,“ řekl Toto Wolff. „Měření frekvence může vést k velmi kontroverzním situacím nebo hodnocením. Diskvalifikovali byste vůz, který podle vás příliš podskakuje a připravili ho o vítězství?“

„Pochybuji, že byste to udělali. Všechny týmy musí dát hlavy dohromady s FIA a říct si co můžeme udělat, abychom to dostali pod kontrolu.“

„Jde o to, že auta poskakují v různých částech víkendu různě. V některých částech víkendu neposkakujeme. Jde o palivo, vítr, protivítr, vítr do zad, úroveň přilnavosti. Myslím, že bude velmi rozdílné říct v jedné části víkendu, že příliš poskakujete. A co se pak stane v závodě?“

„Může se stát, že jeden den jedete naprosto v pohodě a druhý den vám auto poskakuje. Myslím, že je třeba uznat, že auta s ground efektem jsou problém. A my to musíme řešit.“