V jednu chvíli si položíte otázku, zda to stojí za to. Verstappen reaguje na sprinty a rostoucí počet závodů

Max Verstappen není úplně nadšený z rostoucího počtu závodů a sprintů. Smlouva mu končí na konci roku 2028 a je možné, že poté ve F1 skončí.

„Myslím, že jsem vždy říkal, že i když už nebudou žádné další sprintové závody, pokud budeme kalendář stále rozšiřovat a celý víkend bude tak dlouhý, v jednu chvíli si položíte otázku: stojí to za to?“

„Závody mám rád. Rád vyhrávám. Vím, že je tu samozřejmě i plat a všechno ostatní a člověk má dobrý život. Ale je to skutečně dobrý život?“

„Myslím, že se někdy v kariéře dostanete do bodu, kdy možná chcete dělat jiné věci. Mám smlouvu do konce roku 2028 a pak ji znovu přehodnotíme, ale mám pocit, že pokud toho bude v jeden okamžik příliš, tak bude čas na změnu.“

„Pro lidi zvenčí to zní velmi divně, protože si říkají: ‚jsi ve formuli 1, ty vyhráváš!‘ Na jejich místě bych pravděpodobně řekl totéž. Ale když už v tom jednou jste, není to vždy tak, jak to vypadá, nebo jak si lidé myslí, že váš život vypadá. Tedy ano, je to skvělé, je to úžasné a můžu dělat spoustu věcí. Jsem velmi nezávislý. Ale určité věci mají vždy své limity.“

Sprinty moc nemusí

Verstappen uvedl, že sice plně chápe obchodní důvody, proč F1 přichází s nápady, jako jsou sprinty, ale z hlediska podívané to podle něj tak skvělé není.

„F1 se na to pravděpodobně dívá z obchodního hlediska. Sprintové závody chápu, pravděpodobně přidávají trochu více vzrušení, ale pak se na to dívám z pohledu závodění a říkám si, že první kolo ve sprintu je obvykle napínavé, sem tam nějaká ta nehoda, poškození, bla, bla, bla a safety car, trochu víc vzrušení. Jenomže pak v průběhu závodu získáte docela jasný přehled o tom, co se děje a kdo je nejrychlejší, takže pak máte také docela jasný přehled o tom, co se bude dít druhý den. Nejspíše to trochu ubírá lesk hlavnímu závodu, který by podle mě měl být vždy zvláštní.“

IndyCar vylučuje

Verstappen uvedl, že ačkoli mu F1 nyní přináší veškeré uspokojení, které potřebuje, v budoucnu by rád závodil v jiných sériích – zejména ve vytrvalostních závodech.

V nich by mohl jezdit v posádce se svým otcem. Připustil však, že čas běží a jeho otec stárne. Existují ale i další možnosti.

„Dokonce mám i chuť založit si vlastní tým. Je spousta věcí, které bych chtěl dělat i mimo to, že bych sám jezdil,“ řekl Verstappen.

Je velmi reálné, že Verstappena jednou uvidíme v Le Mans. Pravděpodobnost, že by jako Alonso usiloval o triple crown, je však spíše nepravděpodobná. Do USA se totiž úřadující šampion F1 nehrne.

„Na IndyCar se rád dívám. Myslím, že je tam spousta skvělých jezdců a také lidí, se kterými jsem závodil, takže k nim mám dobrý vztah. A rád se dívám, jak se jim daří. Ale že bych jel Indy 500? To rozhodně ne. Možná se tam pojedu podívat, ale ne závodit.“