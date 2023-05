V jednu chvíli jsme byli na lopatkách. Alonso jel neuveřitelně, říká k průběhu VC Monaka Horner

Šéf Red Bullu Christian Horner přiznal, že se jeho tým v průběhu VC Monaka obával o vítězství.

I když se při pohledu do výsledkové listiny zdá, že letošní vítězství Maxe Verstappena v Monaku bylo díky téměř 30sekundovému pohodlné, ve chvíli, kdy začalo nad městskou tratí pršet vše tak jednoznačně nevypadlo.

Rozhodující moment závodu nastal v 54. kole, kdy Fernando Alonso zajel poprvé ke svých mechanikům. Aston Martin se rozhodl, že svému jezdci nasadí další sadu pneumatik do sucha, což se několik okamžiků poté ukázalo jako špatné rozhodnutí.

V Monaku se totiž silně rozpršelo a Španěl musel o kolo později do boxů znovu. Alonso se sice pořadím nepropadl, ale zároveň ztratil šanci atakovat vedoucího Maxe Verstappena, který na konci 55. kola přezul rovnou na pneumatiky do proměnlivých podmínek.

Kdyby přitom Alonso zvolil „intermediálky“, tedy obutí do přechodných podmínek, už na první pokus, mohl vůči Nizozemci získat velkou výhodu, protože by se na rozdíl od něj vyhnul jednomu pomalému kolu na bezdrážkových pneumatikách v momentě, kdy už trať byla velmi kluzká.

„Myslím, že jsme byli na lopatkách,“ řekl Chrisian Horner pro Sky F1 s tím, že Verstappenův pit stop přišel příliš pozdě.

„Věděli jsme, že tento víkend bude pro nás největší výzvou v první polovině roku. Mysleli jsme si, že by naším hlavním soupeřem mohlo být Ferrari, ale Fernando byl po celý víkend ve formě. Chci říct, že byl neuvěřitelný,“ vysekl šéf Red Bullu poklonu Alonsovi.

Nervózní závod

Zatímco Verstappen odstartoval do závodu na středně tvrdých pneumatikách, řada jeho soupeřů, včetně Alonsa, zvolila pro úvod GP Monaka tvrdší obutí. Red Bull byl kvůli tomu hned na pozoru.

„Od začátku jsme byli nervózní, když jsme si všimli, že řada našich soupeřů startuje na tvrdých pneumatikách. Vzhledem k tomu, že hrozil déšť, tak klidně mohli až do jeho příchodu vydržet na trati, zatímco měkčí pneumatiky mohly odejít..,“ přiznal Horner, který promluvil i o načasování zastávky v boxech.

„Zdálo se, že jsme s přezutím na intermediálky otáleli o kolo déle, než jsme měli. Myslím, že kdyby si je Fernando zvolil rovnou, bylo by to mnohem těsnější a náš pit stop by byl pod větším tlakem. Naštěstí si vybral slicky právě ve chvíli, kdy začalo pršet. Pak už jsme jen Maxovi řekli, ať jen v klidu dojede do boxů,“ přiblížil týmový boss Red Bullu.