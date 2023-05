V jedné posádce v Le Mans s Verstappenem? Nebráním se tomu, říká Alonso

Fernando Alonso do budoucna nevyloučil další starty ve 24hodinovce v Le Mans.

Fernando Alonso je jedním ze dvou aktivních pilotů ve formuli 1 (tím druhým je Nico Hülkenberg), kteří vedle své kariéry v královně motorsportu zvládli zvítězit i v legendární 24hodinovce v Le Mans.

Španělovi, který v současné době hájí ve formuli 1 barvy týmu Aston Martin, se to v letech 2018 a 2019 společně s jeho tehdejšími kolegy z Toyoty – Japoncem Nakadžimou a Švýcarem Buemim – podařilo dokonce dvakrát.

I když Alonso v nejbližší době návrat do Le Mans neplánuje, z jeho slov vyplývá, že tuto variantu do budoucna nevylučuje. Navíc by jej lákalo, pokud by se o závodní speciál mohl dělit s úřadujícím mistrem světa Maxem Verstappenem, jehož slavný závod rovněž láká.

„Pokud se v budoucnu naskytne nějaká příležitost, tak bych zájem určitě měl,“ uvedl Alonso podle webu RacingNews365 v kontextu toho, zda bych chtěl v Le Mans závodit po boku Verstappena.

„Jsme velmi dobří přátelé, jsme stále v kontaktu. Rád bych v Le Mans ještě závodil a jestli ano, tak s Maxem. Byla by to čest,“ prohlásil rodák z Ovieda.