V Imole zvítězil Colapinto, Staněk po startu havaroval

Již osm týdnů uběhlo od posledního závodního víkendu formule 2 v Austrálii a stejně tak i Staňkova prvního vítězství ve formuli 2. Navíc českému pilotovi jeho čtvrtá startovní pozice dnes dávala příležitost přidat další skvělý výsledek, obzvláště když se tento víkend závodí na jeho oblíbeném okruhu v italské Imole. Nakonec ale všechno dopadlo úplně jinak.

Z pole position startoval Cordeel ze stáje Hitech GP, vedle něj se postavil Colapinto. Třetí místo na startovním roštu vedle Staňka obsadil Aron. Za ně se zařadila skupinka favoritů letošní sezóny Maloney, Antonelli, Hadjar a Bearman.

Start se nejlépe vydařil Aronovi, který překonal svého týmového kolegu a ujal se v závodě vedení. Ovšem pro Staňka dopadl start velmi zle. Dostal se do kontaktu s Hadjarem. Pilot Camposu se v důsledku toho roztočil uprostřed trati, patrně ve snaze vyhnout se nehodě zpomalil Dürksen, do kterého zezadu narazil Fittipaldi. Pilot Aix Racing (dříve PHM) také skončil v hodinách, a ještě do něj narazil Hauger. Jediné štěstí tak bylo, že se nikomu nic nestalo.

Na trať vyjel safety car, zbylí piloti tak jezdili v pořadí Aron, Cordeel, Colapinto, Maloney, Bearman, Bortoleto, Barnard a Verschoor. Po restartu zůstalo pořadí nezměněno. Ovšem závodní pole bylo na sebe hodně natěsnáno. O kolo později využil Colapinto Coordelovi chyby, předjel ho a zařadil se na druhé místo.

Colapinto se postupně začal přibližovat vedoucímu Aronovi a Maloney k třetímu Cordeelovi. Ale k žádnému útoku nedošlo a po úvodí nehodě probíhal závod velmi poklidně.

Dvě kola před cílem konečně Maloney Cordeela překonal a nátlak na Arona zvýšil i Colapinto. Souboj trval až do samotného závěru. Aron byl v poslední zatáčce příliš široký, takže se pilot MP Motorsport dostal na jeho úroveň, oba piloti chvíli jeli vyloženě kolo na kolo, až do první zatáčky závěrečného kola vyrazil jako první Colapinto.

Juniorský pilot Williamsu tak slavil své první vítězství ve formuli 2. Aron dojel druhý a jako třetí Maloney, který zůstává ve vedení průběžného pořadí.

Výsledky