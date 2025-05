V Imole se letos jede zřejmě naposledy. Podle jezdců je to škoda

Někdy zhruba před sedmi, osmi lety se spekulovalo o možném návratu ikonické Imoly do kalendáře F1. Okruh se do historie zapsal mnoha slavnými souboji ale samozřejmě také černým písmem. Jeho návrat byl snem místních, ale nevypadalo reálně, že by se sen proměnil ve skutečnost. Snad jedině jako náhrada za Monzu...

Kalendář se sice rozšiřuje, někdy se i vrátí nějaká dřívější trať, ale zejména u těch evropských to není běžné. Do kalendáře přibývají spíše okruhy mimo Evropu.



Foto: Getty Images / Ryan Pierse

Pak ale přišel covid-19 a dohromady se dával nouzový kalendář. Evropské okruhy přišly vhod. Vrátila se také Imola, na které jsme zůstali až do těchto dní. Letos však smlouva končí a je spíše nepravděpodobné, že by došlo k prodloužení smlouvy. V příštím roce má totiž přibýt okruh v Madridu.

„Je to skvělý okruh,“ řekl Oscar Piastri, kterého cituje RaceFans. „Závodil jsem tu jen jednou, ale rozhodně patří mezi mé nejoblíbenější okruhy.“

„Myslím, že mít dva závody v jedné zemi, při tom, kolik máme nabídek z celého světa, už možná nemá takový smysl. A když máte Monzu jako druhý závod v Itálii, je docela těžké do Monzy nejet. Myslím, že kdybychom nejeli, došlo by k nějakým nepokojům!“

Imola není jediný okruh v Evropě, který je pod tlakem. V příštím roce skončí Zandvoort a ve Spa se bude od roku 2027 závodit jen jednou za dva roky.

„Zandvoort končí, Spa se bude střídat, z čehož nejsem dvakrát šťastný. Musíme si dát pozor, abychom o tyto historické tratě nepřišli.“

„Dobře, možná to není nejlepší trať na závodění – není nejlepší na předjíždění – ale pokud jde o maximální zážitek z řízení vozu F1, je na špici seznamu. Na to nesmíme zapomenout,“ dodal jezdec McLarenu na adresu Imoly.

George Russell si v Imole pochvaluje atmosféru a věci okolo. „Formule 1 je nakonec tím, čím je, díky fanouškům,“ řekl Russell. „Díky nim je tak výjimečná. Mít závody, jako jsou Imola, Monza, Silverstone... všichni jsou vždy nadšeni, že sem mohou přijet.“

„Formule 1 je samozřejmě tak obrovská a televizní stránka je možná tím největším faktorem, ale nikdy bychom neměli zapomínat na její hlavní část, která je pro fanoušky, kteří sem jezdí a pro závody žijí a dýchají. Imola je pro to jedním z nejlepších okruhů, zejména v posledním sektoru, kde máte lidi v domech s výhledem na trať. To je prostě úžasné.“

V Imole se jezdí od roku 2020 závod pod názvem Velká cena Emilia Romagna. V prvním roce zde vyhrál Lewis Hamilton, v dalších třech (jednou byl závod zrušen kvůli povodním) pak Max Verstappen.

„Vždy jsem tady rád jezdil, už když jsme tu závodili ve F3,“ řekl Verstappen. „Je to velmi, velmi zvláštní trať. Opravdová trať pro jezdce s obrubníky, které musíte katovat, abyste získali čas na kolo.“

„Samozřejmě doufám, že to nekončí, ale musíme být samozřejmě také realisté. Myslím, že i F1 sama řekla, že je těžké udržet v kalendáři dvě italské grand prix.“