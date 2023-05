V Imole bude mít premiéru ATA a předem „nezahřívaná“ modrá pneumatika

V Imole nás čekají hned dvě novinky (pokud se závod pojede), které souvisí s pneumatikami. Kromě dalšího experimentu bude mít premiéru také nová pneumatika do mokra.

Naučte se novou zkratku. V Imole bude poprvé vyzkoušena ATA (Alternative Tyre Allocation). Jezdci budou moci v jednotlivých částech kvalifikace nasadit pouze jeden typ směsi. Konkrétně:

V Q1 tvrdé pneumatiky

V Q2 střední pneumatiky

V Q3 měkké pneumatiky

Udržitelnost i další prvek

Kvalifikace se obvykle odjede na měkkých pneumatikách, takže změna se dotkne pouze prvních dvou částí. Jedná se o experiment, který letos později v sezóně uvidíme ještě jednou. Důvod? Jednoduchý... normálně Pirelli na víkend přiveze 13 sad slicků (pneumatik do sucha) pro každého jezdce. Celkem tedy 260 sad pneumatik. Pro víkend se sprintem je to 12 sad a nyní pro formát ATA to bude jen 11 sad – celkem tedy 220 sad.

Cílem je tedy větší udržitelnost a nižší vliv na životní prostředí. Zatím jde ale jen o experiment.

Rozdělení pneumatik (slicky) pro jednotlivé typy víkendů

Pneumatika Běžný víkend ATA Sprint Měkká 8 4 6 Střední 3 4 4 Tvrdá 2 3 2 Celkem 13 11 12

Ovlivní to i závod

ATA ale může mít ještě jeden důsledek. Více než samotnou kvalifikaci možná ovlivní nedělní závod. Běžně jezdci končí sobotu s tím, že mají pro závod jednu až dvě sady středních pneumatik a podobně tvrdých. Měkká většinou není pro závod ideální, týmy si pro závod ani nenechávají žádnou novou sadu měkkých a v závodě se jim spíše vyhýbají – například v Miami ji nasadili v úvodu jen jezdci McLarenu, kteří ale rychle přezuli. Celkově to vede ke strategiím tvrdá / střední nebo střední / tvrdá a jedné zastávce v boxech.



Pneumatiky, které jezdcům zůstaly v Austrálii a Miami pro závod.

V Imole by teoreticky měli jezdci mít pro závod dvě sady tvrdých a dvě středních. Pirelli i díky tomu může přivézt agresivnější výběr. Vloni jsme viděli C2, C3 a C4. Letos uvidíme v Imole tři nejměkčí směsi C3, C4 a C5.



Do Imoly přiveze Pirelli tři nejměkčí směsi. Foto: Pirelli

ATA měla být experimentem, ale vlastně je to nakonec menší novinka, než se očekávalo. Povinnou alokaci pro jednotlivé části „kvalifikace“ jsme totiž měli už v Baku v rozstřelu. V prvních dvou částech museli jezdci použít střední, v poslední měkké. V dané části mohli vyjet pouze na jedné nové sadě.

Nová pneumatika do mokra

Je ovšem otázkou, zda ATA v Imole vůbec uvidíme. Po celý víkend se očekává déšť. Pokud by byla trať mokrá, žádná ATA samozřejmě nebude. Jezdci dostanou jako v každém víkendu 4 sady pneumatik do přechodných podmínek (zelené) a tři sady pneumatik do mokra (modré).

Na pneumatiky do mokra si jezdci posledních několik sezón opakovaně stěžují. V Imole bude (možná jako na zavolanou) nasazena poprvé nová pneumatika do mokra. Nejde jen o pneumatiku, která má být lepší. Nová modrá pneumatika nevyžaduje použití zahřívacích dek – jedná se o první krok k úplnému zrušení zahřívacích dek.

Dosud se pneumatiky do mokra zahřívaly po dobu dvou hodin při teplotě 40 °C.

Zahřívací deky zakázali ve WEC. Jak to může dopadnout, jsme viděli názorně ve Spa, kde došlo k několika nehodám – včetně nehody Fuoca krátce po výjezdu z boxů přímo v závodě. FIA zařadila zpátečku a v Le Mans se zahřívací deky opět jednorázově vrátí – ovšem budou „poháněny stoprocentně udržitelným palivem“.