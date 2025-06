V hloubi duše toho litují, říká Pérez o svém konci u Red Bullu

Vloni v červnu Red Bull oznámil, že se Sergiem Pérezem prodloužil smlouvu o dva roky. Na konci sezóny se s ním ale dohodl na ukončení spolupráce.

Péreze nahradil Liam Lawson, který ale letos za Red Bull odjel jen dva závody. Poté byl i on nahrazen – v současné době jezdí vedle Maxe Verstappena Júki Cunoda, ale ani jemu se zatím příliš nedaří.

„Ne,“ odpověděl Sergio Pérez na dotaz v podcastu Desde el Paddock na otázku, zda si myslí, že mu Red Bull dluží omluvu. „Chci říct, že ve sportu to tak chodí.“

„Udělali určitá rozhodnutí kvůli obrovskému tlaku, který sami pomohli vytvořit. Ale vím, že v hloubi duše toho litují. A vím to z velmi spolehlivého zdroje.“

„Jenže co se dá dělat? Jde se dál. Je to těžké. Mám v Red Bullu velmi dobré přátele a lidé si možná myslí, že si to, co se teď děje, užívám, ale ne... Pravdou je, že Max Verstappen si všechny úspěchy, které má, zaslouží. Je to neuvěřitelný jezdec a málokdo chápe, jak funguje. Je výjimečný.“

„Měli jsme skvělý tým. Postupně se rozpadl, ale měli jsme opravdu něco výjimečného, a to během jedné z nejkonkurenceschopnějších období ve F1. Nedominovali jsme v éře jako Mercedes, kde měli obrovskou výhodu v motoru. V našem případě byl výkonnostní rozdíl minimální, a přesto jsme postavili výkonný stroj. Když Adrian odešel, tak začaly skutečné problémy.“

Verstappen získal téměř 96 % bodů týmu

Max Verstappen letos získal pro tým 95,7 % bodu. Vloni to bylo 74 %. Pérez měl problém především v kvalifikacích. Verstappenova průměrná kvalifikační pozice vloni byla 2,92, což je mimochodem prakticky stejné jako letos. Pérezova byla 9,3. V případě Cunody je to 13,3. Je ale otázkou, jak by se letos Pérezovi dařilo.