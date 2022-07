V hlavním závodě získal své první vítězství Iwasa

Jak již ve formuli 2 začíná být zvykem, ani výsledky včerejšího sprintu nebyly konečné. Dodatečnou penalizaci obdrželi Pourchaire, Vips, Armstrong a Fittipaldi.

Nejvíce tato penalizace musela mrzet Pourchaireho, jelikož ho připravila o domácí stupně vítězů. Penalizován byl za to, že vytlačil z trati Armstronga, když se ho pokoušel předjet. Za vytlačení Armstronga z trati byl penalizován i Vips. Samotný Armstrong obdržel penalizaci za zavinění kolize s Daruvalou. Všichni tři obdrželi trest pěti sekund přičtených k výslednému času. Na třetí pódiovou pozici se tak posunul leader šampionátu Drugovich.

Fittipaldi dostal trest za zavinění kolize s Robertem Merhim. Na startu dnešního závodu se musel posunout o pět míst zpět. Propadl se tak ze čtrnácté pozice na roštu na devatenáctou.

Z pole position do dnešního hlavního závodu startoval vítěz kvalifikace Sargeant, toho v první řadě doplnil Iwasa. Jako třetí se na startovní rošt postavil Vesti, čtvrtý Doohan, pátý Pourchaire, šestý Drugovich.

Sargeantovi se start vůbec nepovedl, naopak skvěle odstartoval Doohan a ze čtvrtého místa se ujal vedení, druhý zůstal Iwasa. Sargeant se propadl na třetí místo.

Iwasa měl ovšem ve Francii svůj opravdu silný víkend, ještě v prvním kole se mu podařilo Doohana překonat a ujal se vedení.

Pak se Armstrong a Hauger dostali do kontaktu. Hauger byl s poškozeným předním křídlem schopen zajet do boxů, ale Armstrong zůstal stát na trati. V téže chvíli se do kontaktu dostal i Sato s Novalakem. Ani Satův vůz nebyl schopen v závodě pokračovat. Na trať musel vyjet safetycar.

Když v pátém kole došlo k restartu závodu, Iwasa si své vedení bez problémů pohlídal.

Povinné pitstopy odstartoval v osmém kole Novalak. Na konci desátého kola zamířil ke svým mechanikům i Pourchaire, následovaný Vipsem. Ve třináctém kole zajel do boxů ze třetího místa Sargeant. Tam ovšem jeho naděje na další skvělý výsledek vyhasly, přesněji vyhasl jeho motor, a ten už se mechanikům nepodařilo znovu nastartovat. Jeden z kandidátů na titul tak musel ze závodu odstoupit.

O kolo později zajel z druhého místa do boxů Doohan. Byl ale zdržen Drugovichem a vrátil se přesně před Pourchaireho, domácí pilot se ihned pustil do útoku, a jelikož už měl zahřáté pneumatiky, podařilo se mu Doohana předjet.

O kolo později zamířil do boxů i vedoucí Iwasa, jeho zastávka proběhla bez problémů a vrátil se před Pourchaireho, tedy zpět na první virtuální pozici. Před francouzského pilota se navíc vrátil i jeho týmový kolega Vesti. Ovšem stejně jako předtím Doohana, i jeho trápily nezahřáté pneumatiky, takže ho Pourchaire bez problémů předjel, stejně tak vzápětí učinil Doohan.

Ve vedení mezitím jezdili Lawson a Daruvala. Ale ti ještě čekali na svou povinnou zastávku v boxech.

Lawson zamířil do boxů v 18. kole a vrátil se za Vestiho. Daruvala zajel pro nové pneumatiky o kolo později a předal tak vedení zpět Iwasovi. Za ním jezdil Pouchaire, ale Doohan a Vesti se mu rychle blížili.

Doohan se odhodlal k útoku, ale roztočil se. Pourchaire se mu úspěšně vyhl a svou pozici si udržel, Doohan se popadl na čtvrté místo, na třetí příčku se posunul Vesti.

Deset kol před cílem tak pořadí na čele bylo Iwasa, Pourchaire, Vesti, Doohan, Drugovich, a Lawson.

Ve 27. kole se Drugovich po další Doohanově chybě dostal za jeho vůz a tři kola před cílem ho předjel.

V posledním kole byl nucen odstavit svůj vůz na cílové rovince Verschoor. Ale to už Iwasovi nezabránilo v tom, aby si dojel pro své první vítězství v F2. Jako druhý cílem projel Pourchaire, nezbývá mu tedy než doufat, že mu dnešní pódiové umístění už opravdu zůstane. Jako třetí skončil Vesti.

Výsledky