V hlavním závodě v Zandvoortu zvítězil Novalak

Všichni piloti bojující o titul odjíždí z Holandska s prázdnou.

Po včerejším nevydařeném pokusu o sobotní sprint, z kterého se kvůli nepříznivému počasí odjela jen dvě kola, to dnes na okruhu v Zandvoortu vypadalo o mnoho lépe. Na samotný start závodu nepršelo vůbec, i když byla trať stále mokrá. Čtyři piloti nastupovali na pneumatikách do mokra, a to Boschung, Daruvala, Leclerc a Mason. Ostatní však zvolili pneumatiky do sucha, i když trať ještě klouzala.

Po chaotické páteční kvalifikaci, která byla ovlivněna červenými vlajkami, se dnes na pole position úplně poprvé v hlavním závodě postavil Jak Crafword ze stáje Hitech GP. V první startovní řadě ho doplnil Hauger. Druhou řadu obsadil jeden z kandidátů na titul Vesti, vedle něho se postavil Maloney. Třetí řadu tvořil Doohan a Bearman, čtvrtou Correa a Martins. Jako devátý se postavil Hadjar a vedoucí pilot průběžného pořadí Pourchaire startoval až jako desátý. Staňkovi patřila dvacátá startovní pozice.

I když již nepršelo, zaváděcí kolo bylo odjeto za safety carem a start byl stejně jako včera pouze letmý. To Crawfordovi značně ulehčilo situaci, takže se po startu závodu dokázal v čele bez problémů udržet. U ostatních už ale start tak ideálně neprobíhal. Třetí Vesti dostal na mokré trati smyk a ocitl se v hodinách. Do problémů se dostal i jeho kolega Bearman, zezadu do něj strčil Correa, takže se i on ocitl v hodinách, navíc skončil mimo trať.

Do hodin se dostal i Doohan, a jelikož zůstal nebezpečně stát na trati, do závodu musel být ihned v prvním kole nasazen safety car. Čelo pole v tu dobu tvořili junioři Red Bullu – Crawford, Hauger a Maloney. Jako čtvrtý jezdil Correa, pátý Hadjar a šestý Pourchaire. Jeho největší soupeř v bitvě o titul Vesti jezdil až na konci pole.

Když se ve čtvrtém kole začalo znovu závodit, Crawford si bez problémů udržel vedení. V sedmém kole se pro piloty otevřely boxy, čehož hned využil Leclerc, Boschung, Daruvala a Mason. Mezitím Iwasa dostal desetisekundovou penalizaci za způsobení kolize s Mainim a Correa za svůj úvodní karambol s Bearmanem.

V osmém kole se jako první z pilotů na špici vydal do boxů Maloney, vrátil se na sedmém místě. Na to ihned zareagoval Crawford a Hauger, kteří ze vydali do boxů hned o kolo později. Crawford se vrátil na třetím místě za Novalakem, za něj se zařadil Hauger.

Poté do boxů zamířil Hadjar a Pourchaire. Zastávka pilota ART proběhla lépe a o pozici si tak polepšil. Ovšem po vyjetí z boxů narazil do zdi, což pro něj znamenalo konec závodu. V tomto ohledu ale nemusel smutnit dlouho. Vesti totiž dopadl ještě hůře, po zastávka v boxech mu odlétly obě kola a i pro něho to znamenalo konec.

Na trať musel znovu vyjet safety car. Pořadí na čele v tu dobu bylo Novalak, Crawford, Maloney, Verschoor, Martins, Bearman, Hauger a Hadjar.

Po restartu si Novalak pohlídal vedení, za ním ovšem Maloney překonal Crawforda a zařadil se na druhé místo. Do souboje se pustil i Martins a Bearman. Pilot Premy ovšem po vzájemném souboji skončil v bariéře a závod pro něj skončil. Martins později za způsobení této kolize dostal desetisekundovou penalizaci.

Maloney sice Novalaka na čele chvíli stahoval, ale pilot Tridentu dokázal zajet několik nejrychlejších kol a svůj náskok navýšil na více než dvě sekundy. Naopak se k Maloneymu začal přibližovat Crawford, ale ani zde nic vážnějšího nehrozilo. Stejně jako Crawforda nedokázal překonat čtvrtý Verschoor, který by stejně jako loni rád věnoval domácím fanouškům pódium.

Závod tedy dopadl tak, jak by dnes ráno stěží někoho napadlo. V bídné sezóně, kterou Novalak s Tridentem prožívá, dokázal v Holandsku zvítězit po startu z třináctého místa a zajistit si tak své první vítězství ve formuli 2. Tento výsledek je samozřejmě velkým úspěchem i pro tým. Jedná se totiž o jejich teprve druhé vítězství ve formuli 2.

Druhý skončil Maloney a další letošní pódium si po startu z pole position připsal Crawford. Staněk dojel těsně mimo body jedenáctý.

Výsledky