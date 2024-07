V hlavním závodě na Silverstonu zvítězil Hadjar a ujal se vedení v šampionátu

Po včerejším propršeném sprintu formule 2, který přinesl velká dramata, se pro hlavní závod na okruhu Silverstone počasí umoudřilo, na dramatičnosti závodu to však neubralo.

V pátek v kvalifikaci vůbec poprvé zvítězil Isack Hadjar, který se tak v dnešním hlavním závodě postavil na pole position. Situace pro něho byla o to lepší, že jeho rival v bitvě o titul Aron startoval až z dvanáctého místa. Ztráta pilota Camposu před závodem byla 11 bodů, což dávalo tušit, že dnešní závod bude, co se pořadí v šampionátu týče, rozhodující.

Hajdara v první řadě na startovním roštu doplnil Martins, druhou startovní řadu obsadili piloti MP Motorsport Hauger a Colapinto, do třetí řady se postavil Bearman a Bortoleto, ve čtvrté stáli Crawford a Maini, pátou řadu obsadil Maloney a včerejší vítěz Antonelli. Staněk stál na roštu poslední, ale jak ukázal včerejší sprint, ani z této pozice není nic ztraceno.

Hadjar byl na startu velmi pomalý a propadl se na třetí místo, o vedoucí pozici se strhla bitva mezi Martinsem a Bearmanem, z které vzešel vítězně pilot ART.

Ihned v první zatáčce se po kontaktu s Mainim dostal do hodin Antonelli, a jelikož mu zhasl motor, závod pro něj skončil. Na trati se objevil první safety car dne.

Pořadí v té době na čele bylo Martins, Bearman, Hadjar, Crawford, Maloney, Bortoleto a Verschoor. Staněk se posunul už na třinácté místo.

Po restartu se dvanáctý Dürksen pokusil předjet Arona, ale mezi oběma vozy došlo ke kontaktu a pilot AIX Racing skončil mimo trať. Do závodu byl opět nasazen safety car. Vedoucí pilot průběžného pořadí sice v závodě pokračoval, ale s poškozením vozem musel zajet ke svým mechanikům, což se ještě do povinné zastávky nemohlo počítat, na trať se tak vrátil poslední. Navíc později za tento incident obdržel penalizaci 10 sekund. Alespoň Staněk na tom vydělal a posunul se na 11. místo, bodům na dosah.

Po restartu začal Hadjar útočit na druhého Bearmana a jen co ho překonal, oba jezdci zamířili do boxů k povinné zastávce. Mechanikům Premy se navíc zastávka vůbec nepovedla a Bearman tak v boxech ztratil drahocenný čas. O kolo později zamířili do boxů i zbylí piloti z čela: Martins, Crawford, Maloney a Bortoleto.

Crawford byl ovšem nebezpečně vypuštěn Maloneymu do cesty, což se stalo předmětem vyšetřování.

Na trať se vrátil ve virtuálním vedení Martins, za ním Crawford a Maloney, ale pilot Carlinu byl ihned předjet Hadjarem na zahřátějších pneumatikách. Dále jezdil Bearman a Verschoor.

Na čele se teď pohybovali nestavějící piloti Hauger, Correa, Colapinto, Staněk. Od tohoto momentu však začaly naděje českého pilota upadat a postupně ho předjížděl jeden soupeř za druhým.

Ve dvanáctém kole pak odstartoval souboj o vedení mezi piloty, kteří měli již zastávku za sebou. Hadjar se pustil do útoků na Martinse, tentokrát ještě neúspěšně, ale o 6 kol později se mu naskytla druhá šance. Teď už pilot ART tlak neustál, vyjel z dráhy a propadl se až za Crawforda a Maloneyho.

Co ovšem Hadjar nečekal bylo, že na něj okamžitě zaútočil Crawford a předjel ho. Hadjar ale nemusel smutnit dlouho, protože v tu chvíli Crawford dostal pětisekundovou penalizaci za svůj incident z boxů. Takže stačilo nenechat si pilota Damsu příliš poodjet, což v aktuální situaci nehrozilo, a vítězství i vedení v šampionátu bylo téměř v kapse.

Mezitím zajeli nestavějící piloti z čela Colapinto, Correa a Maini do boxů, ale do celkového pořadí nijak nezasáhli.

Poněkud smutný pohled tak byl jen na osamoceného na čele kroužícího vedoucího pilota šampionátu Arona. Který dnes důvod k radosti určitě neměl. Nejen, že ho ještě čekala zastávka v boxech, ale při ní i desetisekundová penalizace. A navíc tu byl Hadjar jedoucí si pro vítězství…

Pilot Hitechu zamířil do boxů dvě kola před cílem a na trať se vrátil až jako čtrnáctý.

Crawford projel cílem jako první, ale penalizace ho odsunula na třetí místo. Z vítězství se tak mohl radovat Hadjar, který se konečně ujal vedení v šampionátu. Spokojen může být i druhý Maloney, ten si ze Silverstone odváží dvě pódia, čímž se vrátil znovu do hry.

Staněk se propadl až na osmnáctou pozici.

Nyní má formule 2 dvoutýdenní přestávku a po ní se přesune na maďarský Hungaroring.

