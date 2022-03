V hlavním závodě F2 zvítězil Pourchaire

Start se nejlépe vydařil z třetí pozice startujícímu Juri Vipsovi z Hitech GP, překonal Pourchaireho i polemana Doohana a při výjezdu z první zatáčky se ujal vedení. Dvojici následně předjel i Boschung.

První safetycar toho dne se objevil ve třetím kole, když Vesti zastavil na trati. Vips restart bez problémů zvládl a začal si znovu budovat ztracený náskok na Boschunga.

Pak ale přišly zastávky v boxech a estonský jezdec se kvůli pomalé zastávce propadl až na dvanácté místo.

Do provizorního vedení se dostal Doohan, jeho zastávka se sice týmu povedla výborně, ovšem při návratu na trať se střetl s Pourchairem a poškodil si přední křídlo, musel se tak vydat zpět do boxů pro jeho výměnu. Novým vedoucím pilotem, kterého ovšem ještě čekaly zastávky v boxech se stal Iwasa. Když i on zajel pro nové pneumatiky, do čela se dostal Pourchaire, který z předchozí nehody vyvázl bez poškození.

Vítěze sobotního závodu, italský tým Trident opustila štěstěna velmi brzy. Williams se bez problémů držel na bodových pozicích a i Verschoore bojoval o desáté místo. Do holandského pilota ale zezadu narazil Enzo Fittipaldi a pro sobotního vítěze závod skončil.

Vzápětí se do boxů vydal jeho kolega Williams. Ovšem byla mu špatně upevněna levá přední pneumatika, která od jeho vozu odlétla a Williams skončil v boxové zdi. Tridentu po neděli zbyly jen oči pro pláč.

Kuriózní bylo, že okamžik předtím odletěla pneumatika i od vozu Haugera z Premy. Mechanici rozhodně neměli svůj den.

Vips z 12. místa mezitím stahoval své soupeře, když jezdil kola o vteřinu rychlejší než ostatní. Sedm kol před cílem se dokázal propracovat na třetí místo.

Pourchaire si vedení pohlídal až do cíle. Druhý skončil Lawson a třetí již zmíněný Vips.

Druhý závodní víkend čeká formuli 2 již příští týden v Džiddě.

Výsledky