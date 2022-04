V hlavním závodě F2 v Imole letos podruhé zvítězil Pourchaire. Tým Charouz získal pódium

Pole position pro hlavní závod na Imole patřilo Juri Vipsovi, tomu se ale start vůbec nevydařil a po zhasnutí červených světel se prvního místa ujal Roy Nissany, který startoval až ze šesté pozice. Na druhé místo se zařadil Boschung.

Za nimi došlo ke kontaktu mezi Haugerem a Doohanem. Oba piloti své vozy poškodili a byli nuceni ze závodu odstoupit.

Na trať vyjel safetycar. Ale jen co byl povolán do boxů, dlouho se nezávodilo a boural Vips. Na trať podruhé vyjel safety car. Toho využila řada jezdců včetně Nissanyho, Boschunga, Pourchaiseho a Fittipaldiho a zajeli do boxů pro střední sadu pneumatik.

Do provizorního čela pole se dostal Daruvala, který ve vedení zůstal dalších 20 kol, než i on zamířil ke své zastávce v boxech.

Z pilotů kteří za sebou již měli zastávku v boxech jezdil první Nissany, a vypadalo to, že až i jezdci na alternativní strategii zamíří pro nové pneumatiky, opět se ujme vedení. Chyboval ale v poslední zatáčce, ztratil kontrolu nad vozem a narazil do zdi.

Vedoucím pilotem z těch, kteří již stavěli v boxech se stal Pourchaire. A poté co dokončili zastávky i všichni ostatní piloti, se také do čela vrátil. O druhé místo spolu bojovali Boschung a Sagreant. Sargeant úspěšně svého konkurenta předjel.

Z druhé pozice se ale neradoval dlouho. Fittipaldi nejdříve překonal Boschunga a pak i Sargeanta a druhou pozici si zajistil pro sebe.

Své druhé letošní vítězství tak získal Pourchaire. Pro Fittipaldiho znamenalo druhé místo jeho první stupně vítězů v F2 vůbec. Poslední pódiové umístění získal Pourchaire.

Pourchaire se tímto vítězstvím dostal do čela šampionátu. Druhý Drugovich na něj ztrácí 2 body. Na Třetí místo se posunul Daruvala.

