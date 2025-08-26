V Haasu vládne zdravější prostředí než v mém předchozím angažmá, říká Ocon

Esteban Ocon porovnal současné angažmá u stáje Haas s tím, co prožíval u týmu Alpine.
Říká se, že někdy musíte udělat krok zpět, abyste se mohli posunout dál. Něco podobného nyní zažívá Esteban Ocon, který po pěti sezónách u stáje Alpine – s níž si v roce 2021 dojel i pro svou premiérovou výhru ve formuli 1 – zamířil do menší a papírově slabší stáje Haas.
Francouzský jezdec si však po 14 závodech v novém angažmá své působiště pochvaluje. A nejde přitom nejen o to, že se v pořadí jezdců nachází na desáté příčce a nasbíral více bodů než všichni jezdci tovární stáje Alpine dohromady. Oceňuje především atmosféru a motivaci týmu.
„Ve srovnání s mými předchozími zkušenostmi je to zdravé prostředí,“ řekl Ocon pro web Motorsport.com.
„Nikdo se tu za nic neschovává. Pokud něco neuděláme správně, hned si o tom promluvíme a snažíme se to neopakovat. To je klíčové. Pokud o chybách nemluvíte, což jsem dřív zažil, pak se vám budou stávat znovu. Tady se to řeší okamžitě po závodě.“
Podle Ocona je velkým plusem i nasazení celého týmu.
„Tenhle tým je neuvěřitelně motivovaný. Zní to šíleně, ale v minulosti jsem v padoku F1 viděl i lidi, kteří nebyli motivovaní. A to je asi to nejhorší,“ přiznal.
Zároveň však přiznává, že práce v Haasu není bez chybiček.
„Nechci tvrdit, že je tu všechno dokonalé. Jsou věci, které musíme zlepšit. Ale od chvíle, kdy jsem se přidal, máme velmi solidní základ, na němž můžeme stavět. A to je důležité. Jsem spokojený s tím, kam se posouváme,“ uvedl.
Ocon přidal i konkrétní příklad toho, co se mu u nového zaměstnavatele líbí.
„Třeba když jsem chtěl volant s dvojitou spojkou – vyrobili ho za měsíc. To bylo neuvěřitelné, nikdy jsem to u žádného jiného týmu neviděl, ani u těch největších, kde jsem působil. Normálně to trvá strašně dlouho. Přitom jsme považováni za nejmenší tým na roštu, což jsme. Některé věci jsou tady ale na opravdu špičkové úrovni,“ dodal.