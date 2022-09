V F2 a F3 mají lepší strategie a zastávky než Ferrari, říká Rosberg. Máme skvělé lidi, reaguje Binotto

V sérii MiniDrivers točí Dark Mini kolem, aby vylosoval některou ze špatných věcí, která se jezdci přihodí. Občas to vypadá, že nejde jen o příhodu z animovaného sériálu, ale že to takhle chodí také u Ferrari. Téměř v každém závodě se něco přihodí – špatná strategie, technický problém, nehoda jezdce, špatná zastávka v boxech.

Z Maranella zatím slyšíme, že se změny nechystají, vše je v pořádku, a pokud má někdo pocit, že není, tak je to tím, že je na Ferrari upřena větší pozornost než na jiné týmy.

Ve Velké ceně Nizozemska trvala zastávka Carlose Sainze téměř 13 sekund. Na boxové zdi ho povolali do boxů pozdě a mechanici neměli přichystané všechny pneumatiky. Pozici vozu na trati přitom může vidět i běžný fanoušek v live timingu.

„Mattia Binotto stále říká ‚ne ne, nepotřebujeme dělat žádné změny, všechno jde dobře‘. Kdy přijde ten den? Dokonce i týmy ve formuli 2 a formuli 3 odvádějí se strategií a zastávkami v boxech lepší práci ve srovnání s Ferrari,“ řekl Nico Rosberg pro Sky F1.

„Zajedete do boxů a nejsou tam pneumatiky. V určitém okamžiku musí začít dělat nějaké změny.“

„Kromě toho je jejich auto také trochu mimo tempo, zejména v závodech. Viděli jsme to ve Spa, viděli jsme to i tady. Začínají ztrácet. Musí pokračovat ve vývoji vozu správným směrem.“

„Lidé často říkají, že Binotto je inženýr. Můžete navrhnout, že potřebují společný vedoucí tým – jeden bude inženýr, druhý obchodní manažer a třetí bude řídit lidi. Někteří to navrhovali. Binotta neznám dost dobře, ale v každém případě mám pocit, že potřebuje udělat nějaké personální změny.“

„Funguje to prostě příliš špatně. Když komentujeme, tak prostě jen čekáme, kdy se to stane. Víme, že další chyba od Ferrari přijde brzy.“

Reakce Binotta

„Především si myslím, že je snadné zvenčí něco říkat. Je snadné kritizovat,“ řekl Binotto, kterého cituje Motorsport.com.

„Ale my lidi měnit nebudeme. To je moje odpověď Rosbergovi. Máme skvělé lidi a ukázalo se, že ve sportu je důležitější stabilita a to, abychom se den za dnem a závod za závodem zlepšovali.“

„V týmu máme skvělé lidi a o tom nepochybuji. Všem týmům trvá roky a potřebují zkušenosti, než se dostanou do čela, a myslím, že není důvod, proč by tomu u nás mělo být jinak.“